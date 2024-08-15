«Положил 10 тысяч и спросил: "Секс будет?"» Молодая петербурженка рассказала о работе в такси и рекордном заработке

В Петербурге девушки за рулем такси уже никого не удивляют, но продолжают вызывать у пассажиров неоднозначные эмоции. Некоторые уверены, что во время поездки могут быть предоставлены недетские услуги, другие демонстративно высказывают опасения за свою жизнь. 27-летняя Ольга Лукьянова, наиболее известная в сфере как «Лёля такси», в профессии уже пять с половиной лет, успела развить собственный блог, пересесть на тариф «бизнес» и заработать на новую машину.



Фото: предоставлено «Фонтанке.ру» Поделиться Поделиться





Недавно она побила свой собственный рекорд заработка за смену, сравнимый с чьей-то месячной зарплатой.

Сам себе начальник Оля работает в такси с 2019 года, на линию вышла прямо в новогоднюю ночь. В первую смену удалось заработать 16 тысяч рублей. Подработку в тарифе «эконом» приходилось совмещать с учебой в университете, а машину делить с будущим мужем, который тоже таксовал. «Я училась в Санкт-Петербургском политехническом университете на 3 курсе по специальности «инженер-проектировщик уникальных зданий и сооружений», когда решилась на этот шаг. Скачала приложение и начала работать. Выезжала как можно чаще, тогда в этом была большая необходимость из-за кредитных обязательств. В результате началась такая движуха, сразу на руки заработанные деньги. Это подкупает. Нет, это даже подсаживает! И ты не можешь уйти с этой работы. Родители, конечно, отреагировали бурно, узнав, что по профессии я не иду», — вспоминает Лёля.



Сейчас девушка работает по тарифу «бизнес» на своей BMW, за смену в летний период получается заработать порядка 20 тысяч рублей: «Работать начинаю часов в 7–8 вечера , я ночная птичка. Утром тоже можно хорошо заработать, но придется постоять в пробках. Время работы обычно определяет смена — если заказы есть, то я могу 12 часов откатать и не заметить. Если вижу, что заказов нет, то я их и не выжидаю».

Рекордный заработок Самая прибыльная смена состоялась совсем недавно, в период ПМЭФ-2024 . «Даже не в сам форум, а в выходные перед официальным началом, это был первый день лета, я заработала 36 тысяч рублей, это личный рекорд, — признается водитель. — А уже в дни форума я сделала почти 30 тысяч в одну из смен, эти суммы были по «Яндексу». Это реальные заказы, которые я выполнила. В те дни я тоже работала по 12 часов , делала 20–30 заказов . Было очень много людей, были коэффициенты. Конечно, как можно отказаться от заказа, который стоит 1200 за 10 минут езды, а таких заказов было много. В эти же дни мне оставили 6 тысяч на чай, это была компания совсем молодых ребят».



По ее словам, периоды хорошего заработка в сфере надо улавливать. Например, январь — февраль чаще для водителей оказываются скупы на пассажиров. «В этом году и март показался скудным, а вот дальше пошла работа. В июне я вообще была счастлива: у меня каждую смену практически 25 тысяч выходило», — добавляет она. Иногда грубят, иногда трогают Мнение о том, что девушкам чаевые оставляют чаще мужчины, Оля считает мифом. Но иногда щедрость пассажиров пугает.

— Это был январь 2023 года, одна из первых смен в тарифе «бизнес», — вспоминает Оля. — Пассажир, взрослый и нетрезвый мужчина, кладет мне пять тысяч. Я в шоке спрашиваю: «Это мне?» А он: «Еще хочешь?» Говорю: «Нет, вы что, большое спасибо». А он кладет еще пять [тысяч]. Я посмотрела и забрала их, говорю: «Спасибо большое!» Ну а что? Дают — бери.

А дальше ситуация следующая. Попросился пересесть вперед, я без задней мысли разрешаю. Пересел, едем. Вдруг он выдает: «А что, а секс будет?» (Серьезно говорю, он так сказал!) Я говорю: «Нет, я ваш водитель, я вас из точки А в точку Б отвезу, на этом все». Он посидел, подумал и снова спрашивает: «А потрогать можно?» И кладет мне руку на коленку. Тут мне уже стало страшно, я попросила убрать руку и не трогать меня. После сказала, что если он хочет поехать к девочкам, то я могу отвезти, но я, честно, не знаю, где они водятся.

Ситуация, как признается Оля, стала для нее уроком. «Я была не готова к такому психологически. Сейчас я понимаю, что могу применить для защиты баллончик, открыть дверь и закричать, потому что я в основном по центру работаю, где всегда есть машины и люди. Плюс в салоне всегда работает камера. Да и за полтора года в бизнес-такси я уже знаю, где у нас подобные клубы, бары», — объясняет она.

К активному вниманию со стороны пассажиров Ольга привыкла, некоторые до сих пор искренне радуются, увидев девушку-водителя, мужчины говорят комплименты, зовут на свидания, дарят цветы или шоколадки, но ответ получают один: «Улыбнусь и скажу, что замужем. Но это весело, люблю послушать забавные подкаты, что в этот раз интересного придумают. А вообще, шанс найти себе какого-нибудь богатенького мужчину в бизнесе — большой. Но если такая цель стоит, то лучше брать, конечно, не «бизнес», а «элит».

Грубо отвечать пассажирам еще и невыгодно. Пользователи сервиса могут поставить низкую оценку за поездку, что негативно скажется на рейтинге водителя, а впоследствии может стать причиной отключения бизнес-тарифа. «А надо ли оно? Я просто улыбнусь и скажу «спасибо», — подытоживает Лёля. Сколько приходится тратить Подготовка к смене у Ольги стандартная — заправка машины, заезд на автомойку и закупка воды для пассажиров. «Мойка самообслуживания — 250–300 рублей , — указала девушка. — Дальше покупаю стяжку воды по 0,33 мл , это около 300 рублей . И заправка. Вообще, стараюсь проезжать не больше двухсот километров, но из-за того, что работаю по 12 часов , выхожу за эти рамки, проезжая примерно 250 километров . И получается около 1 200–1300 рублей , это дизель. Итого одна смена мне обходится до двух тысяч рублей».

Иногда приходится вычитать из заработка суммы на штрафы. «Полторы или три тысячи за остановку в месте, где она запрещена. Камеры щелкают, а пассажиру это не доказать. Некоторые настойчиво указывают по телефону: типа я заказывал сюда машину, я здесь точку поставил. Приходится спокойно объяснять, что нельзя там стоять, штраф может прийти. Потом будут ругаться, что их неправильно забрали, а могут и намекнуть, что причина в том, что я девушка», — рассказывает Оля.

Зарабатывать можно, но придется ездить Спустя месяц работы в такси Лёля завела YouTube-канал. Контент снимался во время поездки. «Был случай, я приехала за пассажирами, это была молодая парочка. Не помню точно, с чего началось, но девушка почти сразу стала подозревать, что я не водитель такси, вызванный по приложению, а подружка ее парня. Началась ярая перепалка, меня назвали проституткой, после драка, а на светофоре они просто выскочили вдвоем», — рассказывает Оля.

На канал также попал опыт работы курьером, грузчиком и личным водителем. Некоторые пассажиры, узнав о камере, просят замылить лицо, другие передают привет. Монтировать ролики Лёле помогает супруг: «У нас совместная работа, совместное дело и канал. Я помогаю в нарезке, вместе мы выжимаем максимум из этих поездок».

Для того чтобы начать работать и зарабатывать в такси, важны опыт и инициатива, уверена Оля: «Стоит учесть, что для этой работы требуется трехлетний стаж. А вообще, это круто, когда ты можешь сесть в свою машину и заработать. И если люди говорят, что раньше было лучше, а сейчас ничего не заработать, то ответ один: нужно просто работать. Я до сих пор часто вижу водителей, которые повесили «шашку» и сидят весь день в машине у вокзала, щелкают семечки, в ожидании горе-пассажира, который выложит тысячу за короткую поездку. У кого-то это просто этап в жизни, а кто-то любит эту работу. Я надеюсь, что показала своим примером, что работать в такси — это не зашкварно».