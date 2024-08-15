«Положил 10 тысяч и спросил: "Секс будет?"» Молодая петербурженка рассказала о работе в такси и рекордном заработке

В Петербурге девушки за рулем такси уже никого не удивляют, но продолжают вызывать у пассажиров неоднозначные эмоции. Некоторые уверены, что во время поездки могут быть предоставлены недетские услуги, другие демонстративно высказывают опасения за свою жизнь. 27-летняя Ольга Лукьянова, наиболее известная в сфере как «Лёля такси», в профессии уже пять с половиной лет, успела развить собственный блог, пересесть на тариф «бизнес» и заработать на новую машину.
Недавно она побила свой собственный рекорд заработка за смену, сравнимый с чьей-то месячной зарплатой.
Сам себе начальник
Оля работает в такси с 2019 года, на линию вышла прямо в новогоднюю ночь. В первую смену удалось заработать
Сейчас девушка работает по тарифу «бизнес» на своей BMW, за смену в летний период получается заработать порядка
Рекордный заработок
Самая прибыльная смена состоялась совсем недавно, в период
По ее словам, периоды хорошего заработка в сфере надо улавливать. Например, январь — февраль чаще для водителей оказываются скупы на пассажиров. «В этом году и март показался скудным, а вот дальше пошла работа. В июне я вообще была счастлива: у меня каждую смену практически
Иногда грубят, иногда трогают
Мнение о том, что девушкам чаевые оставляют чаще мужчины, Оля считает мифом. Но иногда щедрость пассажиров пугает.
— Это был январь 2023 года, одна из первых смен в тарифе «бизнес», — вспоминает Оля. — Пассажир, взрослый и нетрезвый мужчина, кладет мне пять тысяч. Я в шоке спрашиваю: «Это мне?» А он: «Еще хочешь?» Говорю: «Нет, вы что, большое спасибо». А он кладет еще пять [тысяч]. Я посмотрела и забрала их, говорю: «Спасибо большое!» Ну а что? Дают — бери.
А дальше ситуация следующая. Попросился пересесть вперед, я без задней мысли разрешаю. Пересел, едем. Вдруг он выдает: «А что, а секс будет?» (Серьезно говорю, он так сказал!) Я говорю: «Нет, я ваш водитель, я вас из точки А в точку Б отвезу, на этом все». Он посидел, подумал и снова спрашивает: «А потрогать можно?» И кладет мне руку на коленку. Тут мне уже стало страшно, я попросила убрать руку и не трогать меня. После сказала, что если он хочет поехать к девочкам, то я могу отвезти, но я, честно, не знаю, где они водятся.
Ситуация, как признается Оля, стала для нее уроком. «Я была не готова к такому психологически. Сейчас я понимаю, что могу применить для защиты баллончик, открыть дверь и закричать, потому что я в основном по центру работаю, где всегда есть машины и люди. Плюс в салоне всегда работает камера. Да и за полтора года в бизнес-такси я уже знаю, где у нас подобные клубы, бары», — объясняет она.
К активному вниманию со стороны пассажиров Ольга привыкла, некоторые до сих пор искренне радуются, увидев девушку-водителя, мужчины говорят комплименты, зовут на свидания, дарят цветы или шоколадки, но ответ получают один: «Улыбнусь и скажу, что замужем. Но это весело, люблю послушать забавные подкаты, что в этот раз интересного придумают. А вообще, шанс найти себе какого-нибудь богатенького мужчину в бизнесе — большой. Но если такая цель стоит, то лучше брать, конечно, не «бизнес», а «элит».
Грубо отвечать пассажирам еще и невыгодно. Пользователи сервиса могут поставить низкую оценку за поездку, что негативно скажется на рейтинге водителя, а впоследствии может стать причиной отключения бизнес-тарифа. «А надо ли оно? Я просто улыбнусь и скажу «спасибо», — подытоживает Лёля.
Сколько приходится тратить
Подготовка к смене у Ольги стандартная — заправка машины, заезд на автомойку и закупка воды для пассажиров. «Мойка самообслуживания —
Иногда приходится вычитать из заработка суммы на штрафы. «Полторы или три тысячи за остановку в месте, где она запрещена. Камеры щелкают, а пассажиру это не доказать. Некоторые настойчиво указывают по телефону: типа я заказывал сюда машину, я здесь точку поставил. Приходится спокойно объяснять, что нельзя там стоять, штраф может прийти. Потом будут ругаться, что их неправильно забрали, а могут и намекнуть, что причина в том, что я девушка», — рассказывает Оля.
Зарабатывать можно, но придется ездить
Спустя месяц работы в такси Лёля завела YouTube-канал. Контент снимался во время поездки. «Был случай, я приехала за пассажирами, это была молодая парочка. Не помню точно, с чего началось, но девушка почти сразу стала подозревать, что я не водитель такси, вызванный по приложению, а подружка ее парня. Началась ярая перепалка, меня назвали проституткой, после драка, а на светофоре они просто выскочили вдвоем», — рассказывает Оля.
На канал также попал опыт работы курьером, грузчиком и личным водителем. Некоторые пассажиры, узнав о камере, просят замылить лицо, другие передают привет. Монтировать ролики Лёле помогает супруг: «У нас совместная работа, совместное дело и канал. Я помогаю в нарезке, вместе мы выжимаем максимум из этих поездок».
Для того чтобы начать работать и зарабатывать в такси, важны опыт и инициатива, уверена Оля: «Стоит учесть, что для этой работы требуется трехлетний стаж. А вообще, это круто, когда ты можешь сесть в свою машину и заработать. И если люди говорят, что раньше было лучше, а сейчас ничего не заработать, то ответ один: нужно просто работать. Я до сих пор часто вижу водителей, которые повесили «шашку» и сидят весь день в машине у вокзала, щелкают семечки, в ожидании горе-пассажира, который выложит тысячу за короткую поездку. У кого-то это просто этап в жизни, а кто-то любит эту работу. Я надеюсь, что показала своим примером, что работать в такси — это не зашкварно».