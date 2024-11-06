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Общество Финансы «Аркейн» стал самым дорогим мультсериалом в истории

«Аркейн» стал самым дорогим мультсериалом в истории

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Анимационный сериал «Аркейн», на два сезона которого студия Riot Games потратила 250 миллионов долларов, стал самым дорогим мультсериалом в истории. Об этом 6 ноября, за три дня до премьеры второго сезона, пишет издание Variety.

Этот второй сезон уже заранее объявлен последним, хотя изначально бюджет был рассчитан на пять. Стоимость первых девяти 40-минутных эпизодов оценивается в 80 миллионов долларов, а набора из девяти серий второго сезона — примерно в 100 миллионов. Эти затраты не учитывают денег, потраченных на продвижение проекта (60 миллионов — только на 1-й сезон).

Производство нового сезона обошлось сильно дороже из-за трудоемкой работы и задержек со сценарием, что, в свою очередь, затягивало производство и увеличивало траты. Перед создателями стояла амбициозная задача превзойти свой первый сезон, который получил четыре премии «Эмми» в 2022 году и стал телешоу № 1 в 85 странах, в которых работает Netflix.

«Аркейн» — анимационный сериал, действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. В 2021 году сериал стал хитом и в России.

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