Встречали жареным поросенком. Сибиряки вернулись в Кронштадт из кругосветного путешествия

Кругосветное путешествие длиной в 3,5 года завершилось сегодня в Кронштадте. Мореплавателей встречали больше 50 человек и строй моряков.

Экспедиция Евгения Ковалевского и Станислава Березкина «По пути русских кругосветных мореплавателей» стартовала здесь же в Кронштадте 1 июля 2021 года. За это время команда прошла 35 тысяч морских миль и 32 страны: от Австралии до Нидерландов.

Ковалевский и Березкин — сибиряки, первый из Томска, второй из Новосибирска. Как рассказывают в соцсетях экспедиции, в каждом новом порту Евгений и Станислав проводили встречи с местным населением, рассказывая о России и Сибири. Одной из заявленных миссий была народная дипломатия. За время путешествия команда пережила два крушения и нападение акул, прошла зоны военных конфликтов.

Источник: Андрей Кононов/VK







Источник: Андрей Кононов/VK







По прибытии в Кронштадт команду встретил жареным поросенком глава администрации Кронштадта Андрей Кононов. Глава Берегового штаба посвятила мореплавателей в береговые члены экипажа и повязала им фирменную бандану.