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Общество Встречали жареным поросенком. Сибиряки вернулись в Кронштадт из кругосветного путешествия

Встречали жареным поросенком. Сибиряки вернулись в Кронштадт из кругосветного путешествия

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5 комментариев

Кругосветное путешествие длиной в 3,5 года завершилось сегодня в Кронштадте. Мореплавателей встречали больше 50 человек и строй моряков.

Экспедиция Евгения Ковалевского и Станислава Березкина «По пути русских кругосветных мореплавателей» стартовала здесь же в Кронштадте 1 июля 2021 года. За это время команда прошла 35 тысяч морских миль и 32 страны: от Австралии до Нидерландов.

Ковалевский и Березкин — сибиряки, первый из Томска, второй из Новосибирска. Как рассказывают в соцсетях экспедиции, в каждом новом порту Евгений и Станислав проводили встречи с местным населением, рассказывая о России и Сибири. Одной из заявленных миссий была народная дипломатия. За время путешествия команда пережила два крушения и нападение акул, прошла зоны военных конфликтов.

По прибытии в Кронштадт команду встретил жареным поросенком глава администрации Кронштадта Андрей Кононов. Глава Берегового штаба посвятила мореплавателей в береговые члены экипажа и повязала им фирменную бандану.

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Комментарии
6
154721172
2 минуты
... если, не можешь сказать хорошее и светлое - восхитится Человеком, то лучше промолчать - Мужики прошли огромный и трудный Путь. В их возрасте. Личный физический и духовный подвиг. Сможешь сам, поднять свою пятую точку и сделать шаг?! - Уважение человеческому
VKuser15335355
19 минут
Масло привезли хоть из кругосветки? Надо было в Турцию заскочить за маслом.
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