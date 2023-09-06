Акулы напали на кругосветную экспедицию Russian Ocean Way, катамаран затонул

Российскую кругосветную экспедицию Russian Ocean Way прервало нападение акул в Тихом океане. Люди спаслись, а их транспорт затонул.

Как сообщается в телеграм-канале экспедиции, первая атака акул-кукикаттеров случилась 4 сентября. Они прокусили задний левый баллон катамарана. Баллон полностью погрузился под воду, и так, на аварийном катамаране, путешественники прошли около ста миль. А 5 сентября около 23 часов (по томскому времени) акулы напали опять и повредили уже правый баллон. Это было примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса. Судно начало тонуть, команда подала сигнал SOS. Руководитель берегового штаба Юлия Калюжная связалась со спасательной службой Австралии, и через 45 минут к катамарану подошёл сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая.



«Экипаж загрузил на спасательный корабль все личные вещи, однако эвакуировать катамаран не удалось. На судне не было приборов для погрузки катамарана на борт. Капитаном спасательного судна было принято решение оставить катамаран в океане», — отмечается в сообщении.



Экипаж (Евгений Ковалевский, Станислав Берёзкин и Винсент Томас Этьен) находится на спасательном корабле по пути в Брисбен. Юлия Калюжная вылетает в Австралию для решения вопросов о продолжении экспедиции.

«Несмотря на потерю судна, экспедиция будет продолжена в составе Ковалевского и Березкина. Винсент, как и планировалось, останется в Австралии. Я вылетаю туда для поиска нового судна», — рассказала Калюжная «Интерфаксу».

