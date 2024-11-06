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Общество Происшествия В Петербурге из окна выкинули сумку. Внутри оказались кошка и котенок

В Петербурге из окна выкинули сумку. Внутри оказались кошка и котенок

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7 комментариев

Жильцы дома по улице Пилотов выбросили в окно сумку с кошкой и котенком. Висевших на дереве животных заметила прохожая и обратилась в экстренные службы, пишет 6 ноября «Кошкиспас».

Пока к месту ехали спасатели, котенок спустился сам на достаточно низкое расстояние от земли, чтобы сочувствующие прохожие смогли снять его с дерева самостоятельно. Через 10 минут на газон свалилась и кошка.

«Без видимых повреждений. Сумку тоже нашли и подобрали. Обещают обратиться в полицию», — рассказали в «Кошкиспас».

Малыша приютила дежурная по зданию. Кто и зачем выбросил животных в окно — пока неизвестно.

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Комментарии
8
AndrewBarsik
9 минут
Нельзя выдавать паспорт гражданина России тем, кто не посмотрел фильм "Белый Бим чёрное ухо".
Гость
49 минут
Так вот сначала всё узнайте, а потом пишите статью. Не журналистика, а бабки на скамейке.
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