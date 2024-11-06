В Кызыле произошла перестрелка в ресторане «Столичный». Шесть человек госпитализированы

Управление МВД по Тыве 6 ноября сообщило о возбуждении уголовного дела из‑за распространившегося в социальных сетях видео с раненной в лицо женщиной. По данным РЕН ТВ, это произошло при перестрелке в ресторане «Столичный» в Кызыле.

Подробностей об инциденте в МВД не приводят, уточнив лишь, что дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и прикрепив два скриншота из видеозаписей, одну из которых, с окровавленной девушкой, выложила журналистка Альмира Сенди, а другая была сделана автомобильным видеорегистратором, и на ней видны несколько мужчин и человек, лежащий на земле.

Источник: Официальный канал МВД по Республике Тыва







РЕН ТВ сообщает, что в ресторане отмечал свое новое звание спортсмен по национальной борьбе хуреш. Его компания якобы поругалась с другими посетителями, и на помощь борцу подоспел его друг с огнестрельным оружием, который начал стрелять по людям. В результате стрельбы в местную больницу доставили шесть человек, пятеро из которых получили серьезные ранения.

Источник: Официальный канал МВД по Республике Тыва







Сенди также написала, что к ЧП может быть причастен депутат Верховного хурала Республики Тыва, но в Верховном хурале сообщили, что правоохранительные органы к парламенту по этому поводу не обращались.

В МВД о задержании подозреваемых по уголовному делу пока не сообщали.