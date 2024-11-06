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Происшествия В Кызыле произошла перестрелка в ресторане «Столичный». Шесть человек госпитализированы

В Кызыле произошла перестрелка в ресторане «Столичный». Шесть человек госпитализированы

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8 комментариев

Управление МВД по Тыве 6 ноября сообщило о возбуждении уголовного дела из‑за распространившегося в социальных сетях видео с раненной в лицо женщиной. По данным РЕН ТВ, это произошло при перестрелке в ресторане «Столичный» в Кызыле.

Подробностей об инциденте в МВД не приводят, уточнив лишь, что дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и прикрепив два скриншота из видеозаписей, одну из которых, с окровавленной девушкой, выложила журналистка Альмира Сенди, а другая была сделана автомобильным видеорегистратором, и на ней видны несколько мужчин и человек, лежащий на земле.

РЕН ТВ сообщает, что в ресторане отмечал свое новое звание спортсмен по национальной борьбе хуреш. Его компания якобы поругалась с другими посетителями, и на помощь борцу подоспел его друг с огнестрельным оружием, который начал стрелять по людям. В результате стрельбы в местную больницу доставили шесть человек, пятеро из которых получили серьезные ранения.

Сенди также написала, что к ЧП может быть причастен депутат Верховного хурала Республики Тыва, но в Верховном хурале сообщили, что правоохранительные органы к парламенту по этому поводу не обращались.

В МВД о задержании подозреваемых по уголовному делу пока не сообщали.

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Столичный Ресторан Стрельба Кызыл Тыва Альмира Сенди Верховный Хурал Депутат
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Комментарии
9
AndrewBarsik
1 час
Возмутительно! В мирные спокойные 90-ые годы такого не случалось. Хулиганы ехали "разбираться" подальше от мест скопления людей. Выстрел в человека общественном месте - плевок в лицо власти. В Санкт-Петербурге один раз постреляли на Суворовском у кафе "Грета", так потом несколько сотен человек всю ночь на Литейном на 3-ем этаже в РУОПе извинялись. А теперь творится чёрт знает что. "Органы" вообще не контролируют ситуацию. Преступники вконец обнаглели.
280206998
1 час
Такие у нас спортсмены и депутаты.
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