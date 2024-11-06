СК показал нож, которым убивали мигранта. Оружие нашли в Фонтанке спустя месяц

В реке Фонтанке СК по Петербургу нашел нож. Как полагает следствие, находка — орудие преступления, использованное мигрантом для убийства земляка. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Найти нож удалось благодаря водолазам. Острый предмет лежал на дне реки.

Само же убийство произошло месяцем ранее в лесном массиве недалеко от Октябрьской набережной. Там гражданин Узбекистана заколол земляка, нанеся ему минимум 14 ударов ножом в грудь и живот. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали 7 октября в Пулково. Выяснилось, что от убитого он хотел добиться удаления откровенных фото жены. Земляка он собирался только припугнуть.