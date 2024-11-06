Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

2 м/c,

с-з.

 765мм 95%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Победная речь Трампа
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия СК показал нож, которым убивали мигранта. Оружие нашли в Фонтанке спустя месяц

СК показал нож, которым убивали мигранта. Оружие нашли в Фонтанке спустя месяц

1 911
14 комментариев

В реке Фонтанке СК по Петербургу нашел нож. Как полагает следствие, находка — орудие преступления, использованное мигрантом для убийства земляка. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Найти нож удалось благодаря водолазам. Острый предмет лежал на дне реки.

Само же убийство произошло месяцем ранее в лесном массиве недалеко от Октябрьской набережной. Там гражданин Узбекистана заколол земляка, нанеся ему минимум 14 ударов ножом в грудь и живот. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали 7 октября в Пулково. Выяснилось, что от убитого он хотел добиться удаления откровенных фото жены. Земляка он собирался только припугнуть.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
280206998
1 час
Главное люди не пострадали.
Слава России!
1 час
нормально но мало
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15