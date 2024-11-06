СК показал нож, которым убивали мигранта. Оружие нашли в Фонтанке спустя месяц

В реке Фонтанке СК по Петербургу нашел нож. Как полагает следствие, находка — орудие преступления, использованное мигрантом для убийства земляка. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.
Найти нож удалось благодаря водолазам. Острый предмет лежал на дне реки.
Само же убийство произошло месяцем ранее в лесном массиве недалеко от Октябрьской набережной. Там гражданин Узбекистана заколол земляка, нанеся ему минимум 14 ударов ножом в грудь и живот. От полученных ран мужчина скончался на месте.
Подозреваемого задержали 7 октября в Пулково. Выяснилось, что от убитого он хотел добиться удаления откровенных фото жены. Земляка он собирался только припугнуть.
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