Объявлен аукцион на заготовку новогодних елей для Петербурга и Ленобласти. Для празднеств нужны 700 хвойных красавиц

Объявлен аукцион на заготовку новогодних елей для Санкт-Петербурга и Ленинградской области: об этом 6 ноября сообщает Комитет по природным ресурсам.

Для украшения городов региона и Северной столицы потребуется около 700 елей. Деревья будут заготовлены в Волховском, Лодейнопольском и Тихвинском лесничествах. Самые большие и самые привлекательные из них, привезенные из Выборгского и Приозерского районов, по традиции установят на Дворцовой площади Петербурга и в Кронштадте.

Для заготовок определены лесные участки, где будет проводиться плановый спил деревьев — на просеках под ЛЭП, вдоль дорог и на прочих линейных объектах.

Ранее стало известно, как Петербург украсят к Новому году и Рождеству и сколько на это потратят.