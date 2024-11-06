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Общество Объявлен аукцион на заготовку новогодних елей для Петербурга и Ленобласти. Для празднеств нужны 700 хвойных красавиц

Объявлен аукцион на заготовку новогодних елей для Петербурга и Ленобласти. Для празднеств нужны 700 хвойных красавиц

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2 комментария

Объявлен аукцион на заготовку новогодних елей для Санкт-Петербурга и Ленинградской области: об этом 6 ноября сообщает Комитет по природным ресурсам.

Для украшения городов региона и Северной столицы потребуется около 700 елей. Деревья будут заготовлены в Волховском, Лодейнопольском и Тихвинском лесничествах. Самые большие и самые привлекательные из них, привезенные из Выборгского и Приозерского районов, по традиции установят на Дворцовой площади Петербурга и в Кронштадте.

Для заготовок определены лесные участки, где будет проводиться плановый спил деревьев — на просеках под ЛЭП, вдоль дорог и на прочих линейных объектах.

Ранее стало известно, как Петербург украсят к Новому году и Рождеству и сколько на это потратят.

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Комитет по природным ресурсам Ленобласть Петербург Новогодняя елка Аукцион
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Комментарии
2
275240228
1 час
Опять лес рубить ??? Синтетики мало ?????????????
Ким00
1 час
Опять выберут самые красивые деревья и их уничтожат. А потом про экологию будут долго и нудно трындеть.
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