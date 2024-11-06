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Общество Сторонники права на аборт одержали победу в семи штатах Америки

Сторонники права на аборт одержали победу в семи штатах Америки

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4 комментария

Сторонники права на аборт одержали победу в семи штатах Америки из десяти, что дает возможность отменить в некоторых частях страны запрет на прерывание беременности. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Associated Press.

На выборах президента США в бюллетени был включен вопрос о внесении в местные конституции права женщин на аборт, за которое активно боролись демократы. В результате голосования американцев поправки к местным конституциям о праве на прерывание беременности будут приняты в штатах Аризона, Миссури, Невада, Монтана, Колорадо, Нью-Йорк и Мэриленд.

Между тем в Небраске, Флориде и Южной Дакоте отклонили аналогичные поправки в конституцию, оставив запреты на аборт в силе.

Право на аборт стало одной из главных тем президентской гонки США в 2024 году, в результате которой, по предварительным подсчетам, Дональд Трамп заручился поддержкой 277 выборщиков. Демократ Камала Харрис активно защищала право на прерывание беременности. В то же время республиканец Дональд Трамп считал, что каждый штат должен сам решать вопросы, связанные с правом на аборт.

Напомним, в 2022 году Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое признавало конституционное право женщин на аборты. За его отмену проголосовали пятеро консервативных судей, трое из которых были назначены при президенте Дональде Трампе. Так, штаты получили право запрещать прерывать беременность.

«Роу против Уэйда» — решение американского Верховного суда 1973 года, которое считают одним из наиболее политически значимых в истории США. Тогда было постановлено, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным, а именно — способным существовать вне организма матери, в том числе при поддержке медиков.

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Комментарии
4
275640356
18 минут
Ну теперь я спокоен. Прямо камень с души.
Гость
40 минут
А на Украине выборов не будет - и точка.
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