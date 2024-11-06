«Такой же, как Путин». Песков ответил, каким будет будущий президент России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, каким будет будущий российский лидер. Об этом он заявил 6 ноября на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве.

По словам Дмитрия Пескова, будущий президент России будет «такой же, как Путин». «В любом случае такой, за какого вы проголосуете», — добавил Песков.

Ранее, комментируя итоги выборов в США, Песков отметил, что Кремль отслеживает всю информацию, анализирует заявления и будет делать выводы на основании слов и первых конкретных шагов. При этом, напомнил Песков, надо учитывать, что ещё почти 1,5 месяца действующий президент США будет выполнять свои обязанности.

«Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Но все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — отметил Песков.

