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Власть «Такой же, как Путин». Песков ответил, каким будет будущий президент России

«Такой же, как Путин». Песков ответил, каким будет будущий президент России

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21 комментарий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, каким будет будущий российский лидер. Об этом он заявил 6 ноября на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве.

По словам Дмитрия Пескова, будущий президент России будет «такой же, как Путин». «В любом случае такой, за какого вы проголосуете», — добавил Песков.

Ранее, комментируя итоги выборов в США, Песков отметил, что Кремль отслеживает всю информацию, анализирует заявления и будет делать выводы на основании слов и первых конкретных шагов. При этом, напомнил Песков, надо учитывать, что ещё почти 1,5 месяца действующий президент США будет выполнять свои обязанности.

«Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Но все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — отметил Песков.

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Комментарии
21
virykylu
47 минут
а пресс_ секретарь такой же как Песков))
280773527
51 минута
Тут либо одно, либо другое. Если такой же, то уже без России.
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