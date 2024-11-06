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Общество Бывшему кузьмоловскому главе в Ленобласти огласили приговор за взятку

Бывшему кузьмоловскому главе в Ленобласти огласили приговор за взятку

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Суд в Ленинградской области признал бывшего главу Кузьмоловского городского поселения Николая Дабужинскаса виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Из материалов дела следует, что осужденный с февраля 2015-го по август 2020 года получил взятку от директора фирмы в виде имущества и оказания имущественных услуг на сумму более 8 млн рублей. Она предназначалась за выбор в пользу правильной организации по оказанию коммунальных услуг жителям Кузьмолово.

Также бывшего главу признали виновным в незаконном приобретении оружия и боеприпасов к нему.

Дабужинскаса приговорили к 8,2 года исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение 5 лет не сможет занимать должности в органах местного самоуправления и на государственной гражданской службе.

Бывшего депутата арестовали в январе 2021 года. «Фонтанка» рассказывала, в чем его подозревали.

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Комментарии
5
Антишерсть
20 минут
Из Едра?
Правнук Комиссара
32 минуты
Как и всегда… без ансамбля…
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