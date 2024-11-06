Бывшему кузьмоловскому главе в Ленобласти огласили приговор за взятку

Суд в Ленинградской области признал бывшего главу Кузьмоловского городского поселения Николая Дабужинскаса виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Из материалов дела следует, что осужденный с февраля 2015-го по август 2020 года получил взятку от директора фирмы в виде имущества и оказания имущественных услуг на сумму более 8 млн рублей. Она предназначалась за выбор в пользу правильной организации по оказанию коммунальных услуг жителям Кузьмолово.

Также бывшего главу признали виновным в незаконном приобретении оружия и боеприпасов к нему.

Дабужинскаса приговорили к 8,2 года исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение 5 лет не сможет занимать должности в органах местного самоуправления и на государственной гражданской службе.

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