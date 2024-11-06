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Происшествия В Узбекистане каменный валун упал на автомобиль и раздавил его вместе с людьми

В Узбекистане каменный валун упал на автомобиль и раздавил его вместе с людьми

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7 комментариев

В Узбекистане на перевале Тахтакорача огромный каменный валун упал на автомобиль и раздавил его вместе с людьми, находившимися внутри. О происшествии 6 ноября сообщает местное ГСБДД.

Инцидент произошел около 15:45 (13:45 по Москве) на 1137-м километре автомобильной трассы М-39 в Кашкадарьинской области. Валун рухнул на проезжавший автомобиль Chevrolet Cobalt. По информации РИА Новости, погибли три человека.

В результате происшествия движение автомобилей по перевалу оказалось временно перекрыто. Сотрудники МЧС ведут работы по удалению валуна с автотрассы.

По данным местных СМИ, в машине могли находиться туристы из Венгрии. Данная информация проверяется.

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Комментарии
7
radon
17 минут
Каменный валун... А какие ещё есть?
Гость
1 час
Бедняги, соболезную родным и близким. Земля пухом погибшим.
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