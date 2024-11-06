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Общество Конституционный суд: штрафовать за неиспользование земли под ИЖС рано

Конституционный суд: штрафовать за неиспользование земли под ИЖС рано

1 903
4 комментария

Конституционный суд запретил штрафовать собственников участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за неиспользование земли по назначению в трехлетний срок. Поправки, которые позволят привлекать к ответственности, приняты, но ещё не вступили в силу.

Как следует из постановления, опубликованного 6 ноября, поводом для проверки третьей части статьи 8.8 КоАП стали жалобы двух жителей Тульской области. Им в наследство достались доли в праве собственности на землю в деревне Малахово. В 2015 году из неё были выделены индивидуальные участки.

В 2022 году выездная проверка выявила, что вместо стройки на земле, предназначенной под ИЖС, разрастаются только кустарники. Владельцев оштрафовали на 20 тысяч рублей каждого по статье 8.8 КоАП. Оспорить штраф не удалось, несмотря на то, что прямого указания на обязанность использовать земельный участок для строительства в трехлетний срок в законе на тот момент не было.

В спорной норме указано, что ответственность наступает «если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом». Суды применяли её во взаимосвязи со статьёй 284 Гражданского кодекса, которая допускает изъятие земли по решению суда, если она не используется по целевому назначению в течение трёх лет.

Конституционный суд заключил, что такая взаимосвязь не обоснована: «При отсутствии прямой ссылки в части 3 статьи 8.8 КоАП РФ на указанное положение ГК РФ как на устанавливающее срок, при несоблюдении которого применяется административная ответственность, применение оспариваемой нормы приводит к установлению такой ответственности за деяние, не признаваемое правонарушением в момент его совершения. Оспариваемая норма в данном аспекте не соответствует Конституции РФ».

Препятствие для применения спорной нормы будет устранено 1 марта 2025 года. В это время вступят в силу поправки, принятые в августе этого года. В них оговорено, что освоение участков для ИЖС не может составлять более трех лет. Правительству этим законом предписано установить в том числе признаки неиспользования земель.

Дело заявителей должно быть пересмотрено.

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Комментарии
4
Антишерсть
1 час
А почему собственник земли обязан на ней что то строить, в чем смысл этого закона? Разве не собственнику принадлежат права владения/распоряжения своей собственностью? Почему я не могу купить участок земли, и просто поставить на нем палатку?
Отец Родной
55 минут
А если люди на ИЖС не живут, а существуют? Тоже надо штрафовать!
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