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Город В Петербурге обещают обеспечить 12-минутный интервал движения общественного транспорта

В Петербурге обещают обеспечить 12-минутный интервал движения общественного транспорта

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23 комментария

В Петербурге утвердили Региональный стандарт транспортного обслуживания населения на 2025–2029 годы. Он устанавливает характеристики, которым должен соответствовать общественный транспорт.

Как сообщает Смольный 6 ноября, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Документ предусматривает 10 показателей, в том числе — пешеходную доступность остановок, расходы населения на поездки и т. д. «К 2029 году время поездки с трудовыми целями должно снизиться до 56,8 минуты, а средний интервал движения наземного транспорта в часы пик — до 12 минут, вместо сегодняшних 14,5 минуты», — говорится в сообщении.

Кроме того, весь подвижной состав будет находиться в пределах нормативного срока эксплуатации, а уже к 2027 году будет соответствовать экологическому классу «5» или выше. В 90% единиц будут кондиционеры.

«Фонтанка» подробно рассказывала о Региональном стандарте транспортного обслуживания. Среди прочего там установленная максимальная наполняемость транспорта на 1 кв. м свободной площади пола — 4 человека.

Как сообщает Смольный, в предстоящие три года город планирует приобрести 86 электробусов, 41 трамвай и 77 троллейбусов, а также 318 новых вагонов метро.

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Комментарии
23
sysh
1 час
В 90% единиц будут кондиционеры Быть,не значит,работать.А так,это даже не сказки,а трёп.
alexadmin
1 час
Если бы максимальный 12 мин... А средний интервал - это ни о чем. Где-то будут бегать толпой мелкие автобусы с интервалом в 3 минуты, где по хорошему нужен длинный трамвай, а кто-то так и будет ездить раз в полчаса. Сейчас есть транспорт (не пригородный, самый что ни на есть городской), где штатный интервал 25 минут, а фактический - до 50 минут. Без всяких форс-мажоров, просто за счет вялотекущих пробок и ж/д переездов. И какой нормальный человек будет на него рассчитывать?
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