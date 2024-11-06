В Петербурге обещают обеспечить 12-минутный интервал движения общественного транспорта

В Петербурге утвердили Региональный стандарт транспортного обслуживания населения на 2025–2029 годы. Он устанавливает характеристики, которым должен соответствовать общественный транспорт.

Как сообщает Смольный 6 ноября, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Документ предусматривает 10 показателей, в том числе — пешеходную доступность остановок, расходы населения на поездки и т. д. «К 2029 году время поездки с трудовыми целями должно снизиться до 56,8 минуты, а средний интервал движения наземного транспорта в часы пик — до 12 минут, вместо сегодняшних 14,5 минуты», — говорится в сообщении.

Кроме того, весь подвижной состав будет находиться в пределах нормативного срока эксплуатации, а уже к 2027 году будет соответствовать экологическому классу «5» или выше. В 90% единиц будут кондиционеры.

«Фонтанка» подробно рассказывала о Региональном стандарте транспортного обслуживания. Среди прочего там установленная максимальная наполняемость транспорта на 1 кв. м свободной площади пола — 4 человека.