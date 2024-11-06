Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 764мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Победная речь Трампа
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Праге увеличили до 10 лет тюремный срок участнику «Крымской весны» Франчетти

В Праге увеличили до 10 лет тюремный срок участнику «Крымской весны» Франчетти

1 339
7 комментариев

Верховный суд Чехии продлил тюремное наказание гражданину России Александру Франчетти с пяти до десяти лет. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает портал České noviny.

Франчетти обвиняют в том, что он принимал участие в возвращении Крыма в состав РФ в 2014 году, якобы создав в Севастополе организованную преступную группировку. «В течение нескольких лет он постоянно сообщал и с гордостью признавался в своей деятельности в районе Севастополя», — отметила судья во время заседания. В связи с этим Верховный суд Чехии увеличил срок наказания российскому гражданину с пяти лет лишения свободы до десяти.

Помимо этого для Франчетти продлили запрет на въезд в Чехию с десяти лет до неопределенного срока.

Приговор, вынесенный Франчетти заочно, является окончательным. На текущий момент власти не располагают информацией о его местонахождении. Тем не менее, если в будущем россиянина задержат на основании ордера на арест и выдадут Чехии, у него будет возможность запросить новый судебный процесс, который пройдет уже в его присутствии.

Напомним, россиянин был задержан в пражском аэропорту в сентябре 2021 года по запросу Украины. Киев считает Александра Франчетти одним из участников событий 2014 года, приведших к присоединению Крыма к России. В 2022 году горсуд в Праге постановил освободить Франчетти из-под стражи, так как его вина не была доказана. В результате россиянин вернулся в Севастополь, к семье. Но уже в мае 2023 года Верховный суд в Праге отменил оправдательный приговор по делу россиянина. Тогда отмечалось, что теперь Франчетти могут приговорить к 15 годам лишения свободы якобы за создание ОПГ с целью теракта.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
264044681
1 час
Думала только наша клоуны увеличивают сроки не пойманным шельмецам
VKuser15335355
1 час
Видимо ФСБшник
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00