В Праге увеличили до 10 лет тюремный срок участнику «Крымской весны» Франчетти

Верховный суд Чехии продлил тюремное наказание гражданину России Александру Франчетти с пяти до десяти лет. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает портал České noviny.

Франчетти обвиняют в том, что он принимал участие в возвращении Крыма в состав РФ в 2014 году, якобы создав в Севастополе организованную преступную группировку. «В течение нескольких лет он постоянно сообщал и с гордостью признавался в своей деятельности в районе Севастополя», — отметила судья во время заседания. В связи с этим Верховный суд Чехии увеличил срок наказания российскому гражданину с пяти лет лишения свободы до десяти.

Помимо этого для Франчетти продлили запрет на въезд в Чехию с десяти лет до неопределенного срока.

Приговор, вынесенный Франчетти заочно, является окончательным. На текущий момент власти не располагают информацией о его местонахождении. Тем не менее, если в будущем россиянина задержат на основании ордера на арест и выдадут Чехии, у него будет возможность запросить новый судебный процесс, который пройдет уже в его присутствии.

Напомним, россиянин был задержан в пражском аэропорту в сентябре 2021 года по запросу Украины. Киев считает Александра Франчетти одним из участников событий 2014 года, приведших к присоединению Крыма к России. В 2022 году горсуд в Праге постановил освободить Франчетти из-под стражи, так как его вина не была доказана. В результате россиянин вернулся в Севастополь, к семье. Но уже в мае 2023 года Верховный суд в Праге отменил оправдательный приговор по делу россиянина. Тогда отмечалось, что теперь Франчетти могут приговорить к 15 годам лишения свободы якобы за создание ОПГ с целью теракта.