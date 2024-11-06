В Петербурге косят замёрзшие газоны. Почему — объяснил комитет по благоустройству

Петербуржцы обратили внимание на рабочего с газонокосилкой в Василеостровском районе, у дороги рядом с жилым комплексом на Одоевского, 28. Видео кошения травы «Фонтанке» прислали читатели 6 ноября.

Еще за день до этого на газонах лежал снег, на улице шел мокрый снег и дождь, температура держалась на уровне +1…+3 ℃. 6 ноября снег растаял, пасмурно, температура +5 ℃.

«Косьба газонов искусственного происхождения может осуществляться с мая по ноябрь, в зависимости от погодных условий. Высота травы должна составлять 3-15 см. На видео заметно, что трава на этом участке переросла. Так что косьба обоснована. Кроме того, при косьбе газонокосилкой со сборником травы собираются, в том числе, опавшие листья. Поэтому две работы выполняются за один прием», – рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.