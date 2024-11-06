Дочь депутата Госдумы Ирины Родниной проголосовала на выборах в США

Алена Миньковская, дочь депутата Государственной думы Ирины Родниной, проголосовала на выборах в США. Об этом она написала в соцсетях. За кого именно Миньковская отдала свой голос, она не уточнила.
38-летняя Алена Миньковская — дочь трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной и российского бизнесмена Леонида Миньковского.
В четырехлетнем возрасте вместе с семьей переехала в США, где обосновалась в Калифорнии. Окончила Калифорнийский университет в Санта-Крузе, факультет политологии, получила степень бакалавра искусств.
После окончания университета была стажером в бюро канала RT America в Вашингтоне. Ушла с RT в 2012 году.
Сама Роднина вернулась в Россию в 2002 году. По ее словам, после развода в 1992 году Миньковский воспользовался особенностями американского законодательства и настоял на том, чтобы их дочь до совершеннолетия осталась в США. После того как Алене исполнилось 18 лет, она решила остаться жить в Америке.
«У нас уже давно с мамой нет совпадений политических, наши взгляды очень разные. Ситуация совсем непростая. Такой разрыв и раздел с семьей — это очень болезненная вещь», — рассказывала дочь Родниной в интервью в январе.
Подробнее об итогах американских выборов читайте на «Фонтанке».
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