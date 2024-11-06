Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

3 м/c,

с-з.

 763мм 96%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Рейтинги "Фонтанки"
Победная речь Трампа
Спорт Дочь депутата Госдумы Ирины Родниной проголосовала на выборах в США

Дочь депутата Госдумы Ирины Родниной проголосовала на выборах в США

3 487
22 комментария

Алена Миньковская, дочь депутата Государственной думы Ирины Родниной, проголосовала на выборах в США. Об этом она написала в соцсетях. За кого именно Миньковская отдала свой голос, она не уточнила.

38-летняя Алена Миньковская — дочь трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной и российского бизнесмена Леонида Миньковского.

В четырехлетнем возрасте вместе с семьей переехала в США, где обосновалась в Калифорнии. Окончила Калифорнийский университет в Санта-Крузе, факультет политологии, получила степень бакалавра искусств.

После окончания университета была стажером в бюро канала RT America в Вашингтоне. Ушла с RT в 2012 году.

Сама Роднина вернулась в Россию в 2002 году. По ее словам, после развода в 1992 году Миньковский воспользовался особенностями американского законодательства и настоял на том, чтобы их дочь до совершеннолетия осталась в США. После того как Алене исполнилось 18 лет, она решила остаться жить в Америке.

«У нас уже давно с мамой нет совпадений политических, наши взгляды очень разные. Ситуация совсем непростая. Такой разрыв и раздел с семьей — это очень болезненная вещь», — рассказывала дочь Родниной в интервью в январе.

Подробнее об итогах американских выборов читайте на «Фонтанке».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
282832625
56 минут
И кто-то рискнет утверждать, что депутат Роднина не "находится под иностранным влиянием"?
Danik
47 минут
Отправить маму няньчить внуков. Всем лучше будет.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30