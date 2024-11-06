На территории кожевенного завода Парамонова на Васильевском острове построят жилой комплекс

«Здесь планируется реставрация двух ОКН (объектов культурного наследия. — Прим. ред.) и реконструкция с сохранением фасада исторических зданий ансамбля кожевенного завода Парамонова с приспособлением под современное использование (появится детский сад, поликлиника, общественно-деловые здания), также строительство нового жилья», — пояснили в пресс-службе.

«Таким образом, мы продолжаем успешную практику развития локаций Васильевского острова с одновременным сохранением и реставрацией объектов культурного наследия по примеру жилого квартала „Палацио“ на 26-й линии с реставрацией канатного цеха и водонапорной башни завода „Красный гвоздильщик“», — добавили в холдинге.

Территория кожевенного завода располагается между Масляным каналом и 26-й и 27-й линиями В. О. В ноябре комитет по градостроительству выдал градостроительные планы трех участков этой территории — самый крупный почти на 38 тыс. кв. м. На двух других (623 и 469 кв. м) расположены входящие в состав регионального памятника «Кожевенный завод А. А. Парамонова» «Особняк-контора» (Кожевенная линия, 1–3, лит. Р) и «Котельная» (Кожевенная линия, 1–3, лит. Д).