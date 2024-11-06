От «Лахта Центра» до детского сада: какие проекты стали самыми заметными для строителей в 2024 году

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







В Санкт-Петербурге продолжают открываться новые пространства и обновляться знаковые места — от кофейни и прогулочной зоны в «Лахта Центре» до завершения последних долгостроев и появления новых детских садов и школ.



В конце октября стартовал ежегодный конкурс «Строитель года — 2024». В этом году экспертная комиссия выберет лучшие проекты в области сохранения культурного наследия и транспортной инфраструктуры, а также менеджера и компанию года. Определять лучший проект благоустройства, социальной инфраструктуры и «ожидание года» доверили горожанам. «Фонтанка.ру» вместе со СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» опросила ведущие строительные компании города, чтобы выяснить, что они сами считают наиболее знаковыми проектами для города и пригородов.

В городских масштабах

Развитие Санкт-Петербурга как мегаполиса не прекращается, и в нем появляются проекты, которые впечатляют всех жителей. Одним из таких громких открытий 2024 года, безусловно, можно назвать «заселение» и начало работы общественных пространств «Лахта Центра», говорит Эдуард Тиктинский, президент RBI:



— В небоскребе появились общедоступная кофейня, планетарий. Променад с мостами и амфитеатром этим летом полюбился многим горожанам. К концу года обещают открыть панорамную смотровую площадку. Формирование нового делового и общественного пространств не в центре города практически всегда благотворно с градостроительной точки зрения. Они обогащают периферию, позволяют развиваться экономике локации.



Он добавил, что также интересно будет посмотреть на обновленные важнейшие исторические объекты Петербурга: Верхний парк Петергофа, который уже открылся, и здание Консерватории им. Римского-Корсакова — восстановительные работы обещают завершить к концу 2024 года. С точки зрения транспортной инфраструктуры примечательны предстоящее открытие станции метро «Горный институт» и начало строительства Большого Смоленского моста.



Про «Лахта Центр» как новое общественное пространство и точку развития на севере города говорит и Елизавета Гречухина, руководитель направления предпроектной подготовки инвестиционно-девелоперских проектов ГК «А101».



— Офисная часть начала «оживать» еще весной, а летом петербуржцы смогли оценить набережную, обзорные площадки над водой, амфитеатр, — отметила она. — Здесь открываются несвойственные для Петербурга прекрасные виды на водную гладь, на город и доминанту-небоскреб. В скором времени здесь появится больше функций, к концу 2024 года обещают запустить уже не в тестовом режиме смотровую площадку и планетарий.



Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест», назвал знаковым окончательное решение проблемы обманутых дольщиков и ввод в эксплуатацию в Петербурге последнего проблемного объекта.



— В городе долгостроев больше нет, а Ленобласть обещает поставить точку в вопросе в самое ближайшее время, — пояснил он. — Если вспомнить остроту ситуации всего пять лет назад (а это десятки тысяч обманутых дольщиков и десятки проблемных объектов), то можно лишь порадоваться скорости ее решения. За несколько лет усилиями властей и застройщиков строительному рынку удалось избавиться от фактора, косвенно бросавшего тень на всех его игроков.



Также, по словам Дениса Заседателева, значимым стало ускорение ряда дорожных проектов, реализация которых тормозилась все последние годы. В частности, одним из ключевых инфраструктурных проектов для Ленобласти стало завершение реконструкции и расширения Колтушского шоссе между КАД и поворотом на Суоранду.



— Проблема пробок в Янино теперь решена, а транспортная доступность — это та ахиллесова пята, которая всегда сдерживала развитие пригородных территорий, — резюмировал он.



Людмила Рева, коммерческий директор «ГК Алькор», считает значимым для города событием активное развитие Кронштадта и открытие четвертой очереди парка «Остров фортов».



— Город активно преображается на глазах, — говорит она. — Сейчас там завершается крупный этап модернизации дорожной сети, в следующем году закончится реконструкция развязок с КАД и расширение въезда в город. Упрощение транспортной доступности Кронштадта — важный шаг по созданию новых точек притяжения и досуга, и именно это было главной причиной, тормозившей интенсивный рост города, — там уже работает ультрасовременный парк, музей с установленной там подводной лодкой К-3, строятся комфортные малоэтажные жилые кварталы с видами на Финский залив, а в 2026 году откроются три легендарных форта.



Свои достижения

В формирование городского ландшафта большой вклад вносят и сами застройщики — своими проектами, включающими как жилье, так и различные виды инфраструктуры.



Так, «Группа ЛСР» вступила в завершающую фазу создания намывных территорий на Васильевском острове, рассказал Александр Зильберт, директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» (крупнейший строительный холдинг Северо-Запада).



— Его южная часть активно заселяется, в этом году введены в эксплуатацию очередные корпуса жилого комплекса бизнес-класса «Морская набережная», — говорит он. — А в северной части опережающими темпами идет поднятие высотных отметок, чтобы в дальнейшем можно было приступить к строительству на этой территории жилой, социальной и коммерческой инфраструктуры. Напомню, что весь проект — это более 160 га!



Значимым с социальной точки зрения он назвал строительство домов сопровождаемого проживания, которое «Группа ЛСР» ведет с 2017 года.



— Это уникальный проект, который дает взрослым людям с инвалидностью, в том числе ее тяжелыми формами, альтернативу пребывания в психоневрологических интернатах, — подчеркнул Александр Зильберт. — Каждый дом рассчитан на 19 квартирантов, и в текущем году открылось сразу два новых дома сопровождаемого проживания в Красногвардейском районе.



Еще одним знаковым проектом от «Группы ЛСР» станет Курзал, воссоздание которого ведется в Сестрорецке.



— Испокон веков это культурное учреждение являлось частью ансамбля санатория «Сестрорецкий курорт», но было утрачено во время Великой Отечественной войны, — добавил Александр Зильберт. — Приобретя здравницу, наш холдинг решил за свой счет восстановить объект, ради которого в начале ХХ века в Сестрорецк приезжали известные музыканты, писатели, поэты и политические деятели. Завершение работ по возведению многофункциональной концертной площадки планируется в 2026 году. Но уже сегодня здание обретает свои черты, идентичные историческому облику, воспроизводить который пришлось лишь по архивным фотографиям и немногочисленным сохранившимся чертежам.



Один из важнейших проектов, которые завершил в этом году холдинг Setl Group, — это реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове, построенного в 1931 году.



— Известный во всем мире памятник конструктивизма сильно пострадал во время Великой Отечественной войны и после претерпел множественные изменения и перестройки, — рассказала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — А к моменту закрытия завода, в 2007 году, архитектурная жемчужина находилась фактически в руинах и досталась Setl Group в удручающем состоянии. Но проводимые нами работы позволили сохранить конфигурацию и габариты оконных и дверных проемов, расстекловку окон. Фасад вдоль 25-й линии был восстановлен. Создан внутренний атриум — пассаж, вытянутый по горизонтали. Он объединил под стеклянным фонарем помещения с первого по третий этаж. Водонапорная башня была бережно восстановлена. Там, помимо металлической лестницы, теперь установили лифт.



В будущем здесь будут учиться студенты питерской Вышки. В настоящий момент Setl Group ведёт реставрацию еще одного объекта культурного наследия — особняка Веге на Октябрьской набережной, построенного в конце XIX века. Он тоже достался компании практически в разрушенном состоянии, поэтому вначале были выполнены противоаварийные работы, а в апреле 2024 года началась реставрация фасадов здания. Завершить восстановительные работы планируется до конца этого года. После этого объект будет приспособлен под современные функции.



К числу важных для города инфраструктурных проектов Ольга Трошева отнесла строительство продолжения проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе протяженностью более 1,2 км. На последнем этапе работ будет также построен подземный пешеходный переход длиной более 46 м, который разместится возле Красносельского шоссе. Завершить строительство планируется в IV квартале 2025 года.



— Кроме того, Setl Group как социально ответственная компания уделяет особое внимание строительству социальных объектов, — добавила она. — На сегодняшний день ведется строительство 26 соцобъектов — это 11 школ, 14 детских садов в общей сложности на 15 170 мест, а также поликлиника для взрослых и детей на Дальневосточном проспекте, которая рассчитана на 420 посещений за смену. Только в этом году мы уже ввели в эксплуатацию три детских сада и две школы, а до конца года планируем сдать еще четыре школы и четыре детсада.



«Главстрой Санкт-Петербург» завершил строительство и открыл шесть крупных социальных объектов, в том числе одни из самых больших в Выборгском районе — поликлиники и школу.



В «Юнтолово» девелопер открыл новое рекреационное пространство. На территории площадью более 16,4 тыс. кв. м появился скейтпарк, деревянный настил с навесом для занятий спортом на открытом воздухе, зона воркаут, места для отдыха, арт-объекты и площадка для тренировки собак.



— Еще одной важной вехой в развитии нашего экорайона «Юнтолово» стало начало реализации Центрального парка. На площади в 20 га разместятся игровые пространства для детей, стадион для проведения городских спортивных соревнования и площадь для праздников. Украшением главной парковой зоны микрорайона станут современные инсталляции и арт-объекты, — рассказала Юлия Ружицкая, генеральный директор АН «Главстрой».



ГК «А101» в этом году активно реализует свой проект «А101 Лаголово».



— Сейчас мы уже видим, как «оделись» в фасады первые дома, заливается монолит в следующих корпусах, — рассказывает Елизавета Гречухина. — И они интересны: сомасштабны, пропорциональны человеку, и дворы будут не просто замкнутыми «колодцами», а со сквозными просветами, приятными перспективами, легкими для восприятия. Здесь появляется город, насыщенный социальной инфраструктурой, коммерцией, и с разнообразием интересных общественных пространств.



RBI в этом году ввела в эксплуатацию четырехзвездочный апарт-отель ARTSTUDIO M103 на Московском проспекте, поделился Эдуард Тиктинский. Он рассчитан на 485 номеров пяти разных категорий, они уже готовы к приему первых гостей. Частью отельной инфраструктуры стал ресторан высокой кухни: помещения общей площадью 350 кв. м на первом этаже отеля занял ресторан Itameshi.



— Это третий проект ресторатора Алексея Алексеева в Петербурге — и все три располагаются в объектах RBI! — добавил он.



Также Эдуард Тиктинский отметил проект «Струны» в Выборгском районе, на улице Шостаковича, где компания создает общедоступный городской парк с галереей ресторанов, кафе, магазинов и площадь с мультимедийным природным арт-объектом «Гром-камень».



— Всё это инфраструктура не только для собственников или будущих гостей наших проектов, но и точки притяжения для всех горожан, — подчеркнул он. — В таких локациях пока ощущается нехватка общественных пространств: скверов, парков, качественных гастрономических объектов, коворкингов, концертных площадок. Наши проекты помогают преодолеть этот дефицит.



«ГК Алькор» начала строительство малоэтажных кварталов «Кронфорт» в Кронштадте.



— Это первая за много лет новостройка в этой локации и первая с такой концепцией, — отметила Людмила Рева. — Здесь будет и комфортная жилая среда, и торговый центр под открытым небом с пешеходным променадом, арт-объекты с цифровыми элементами, сухой фонтан, передовой лицей с залом-атриумом, два детских сада и медицинский кабинет.



Помимо прочего, на крыше одного из корпусов появится лаундж-зона с панорамными видами на воду, рядом появятся отель 4* и яхтенный причал, а также набережная вдоль береговой линии, соединяющая кварталы с парком «Острова фортов».



— Такое разнообразие видов инфраструктуры и возможностей для жизни и досуга отвечают современному запросу на mixed-use-девелопмент, когда в рамках одного комплекса собраны самые разные типы недвижимости, — пояснила Людмила Рева.



Для «Ленстройтреста» большим событием стало завершение строительства квартала «Юттери».



— Этой осенью мы поставили точку в финальных работах по благоустройству, и теперь проект можно считать официально завершенным, — говорит Денис Зеседателев. — Наш малоэтажный городок в Колпино получился даже лучше, чем мы задумывали.



Еще одно знаковое событие для «Ленстройтреста» — приобретение нового участка под строительство в Янино и начало реализации нового проекта «Янила Форест».



— Мы пришли в локацию первыми из крупных застройщиков в 2012 году, когда население поселка было в пять раз меньше. С тех пор многое изменилось: мы находимся на завершающей стадии строительства своего проекта «Янила», который занимает территорию в 42 га, а само Янино стало комфортным для жизни микрорайоном, — вспоминает Денис Заседателев. — Мы построили здесь два детских сада и школу, вкладываемся в развитие транспортной и коммерческой инфраструктуры. Сложившееся благоустройство района, ограничение высотности и близость к КАД в совокупности делают Янино одним из самых привлекательных направлений сегодня. Будем рады и дальше здесь работать, так как это один из редких примеров создания комфортного пригорода Петербурга.



Чего-то не хватает

В городе всегда есть что улучшить, уверены застройщики.



— Если смотреть глобально, то, конечно, не хватает реновации серого пояса города, но, как мы видим, это сложный и долгий процесс, — комментирует Эдуард Тиктинский. — Даже в центре Петербурга достаточно депрессивных полузаброшенных зон, которые хотелось бы преобразить — начиная от отдельно взятых доходных домов, заканчивая такими крупными объектами, как Конюшенное ведомство, Апраксин двор, «Кресты»… По последним, впрочем, процесс запущен, что вселяет надежду.



В то же время он отмечает, что общественные пространства необходимы не только в центре, но и во всех районах города.



— Они должны быть многоформатными, не ограничиваться какой-то одной функцией: быть, например, не только арт-пространством, но и площадкой для концертов, лекций, деловых мероприятий, — добавил Эдуард Тиктинский. — Так вокруг этих мест формируются живые комьюнити, и это важный тренд для развития современного мегаполиса.



Денис Заседателев считает, что в первую очередь такому крупному мегаполису, как Санкт-Петербург, остро не хватает новых станций метрополитена.



— Будем надеяться, что по темпам финансирования и строительства мы сможем немного приблизиться к уровню Москвы, и в Северной столице дело когда-нибудь дойдет до открытия нескольких новых станций в год, — говорит он.



Еще одна проблема, по словам Дениса Заседателева, — обострившийся дефицит участков под застройку. Но стройка и так сегодня находится в сложных условиях, застройщики осторожничают с запуском новых проектов.



Елизавета Гречухина считает, что больше всего не хватает транспортных проектов:



— Мы видим, как стремительно развивается юг агломерации, значит, уже необходимо укрепить вертикальные связи между Петербургом и Ленобластью, а также горизонтальные — между районами. И, несмотря на рост новых точек притяжения в городе — гастрокластеров, культурных центров, променадов и парков — у нас все еще ощущается дефицит общественных пространств, особенно у воды, и пешеходной связи между ними.



Александр Зильберт напомнил, что до недавнего времени в Петербурге наблюдался дефицит социальной инфраструктуры, однако власти пообещали решить этот вопрос к 2025 году, в том числе с помощью девелоперов.



— На счету «Группы ЛСР» — более 50 построенных соцобъектов, — отметил он. — В этом году мы ввели в эксплуатацию шесть образовательных учреждений, среди которых построенная на год раньше срока первая за 35 лет школа на Васильевском острове и одна из самых крупных школ в Невском районе на 1650 мест. В декабре мы также планируем сдать детский сад в составе жилого комплекса «Ручьи».



Людмила Рева уверена, что Петербургу очень не хватает мест для отдыха.



— Потребность горожан обоснована — всего 29% Северной столицы покрыто зеленью, обустроенных выходов к воде немного, — пояснила она. — Есть большой спрос на полноценные курорты, и он уже получил обратную связь: развивается проект в Горской, мы строим в Кронштадте в том числе гостиницу 4*, прогулочный променад с фонтаном и арт-объектами, набережную у залива и яхтенный причал. Кластер «Остров фортов», куда входит наш проект вместе с современным парком, Музеем военно-морской славы и тремя фортами, преобразит Кронштадт во всесезонный город-курорт.

