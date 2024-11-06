В Петербурге проходит благотворительная акция «Доброе сердце» в пользу онкобольных детей и детей-инвалидов

В Северной столице вновь проходит благотворительная акция «Доброе сердце». В этот раз собранные средства будут направлены на поддержку подопечных Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации помощи детям-инвалидам «Умка».

Напомним, акция «Доброе сердце» для нашего города стала уже славной традицией: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.

«Умка» участвует в акции уже пятый раз. По словам директора благотворительной организации Наталии Казейн, собранные с продажи акционного блюда средства будут направлены на приобретение лекарств, лечебного питания и много чего ещё важного и нужного детям.

Подробности акции можно узнать на сайте организации.