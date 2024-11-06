В Петербурге проходит благотворительная акция «Доброе сердце» в пользу онкобольных детей и детей-инвалидов

В Северной столице вновь проходит благотворительная акция «Доброе сердце». В этот раз собранные средства будут направлены на поддержку подопечных Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации помощи детям-инвалидам «Умка».
Напомним, акция «Доброе сердце» для нашего города стала уже славной традицией: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.
«Умка» участвует в акции уже пятый раз. По словам директора благотворительной организации Наталии Казейн, собранные с продажи акционного блюда средства будут направлены на приобретение лекарств, лечебного питания и много чего ещё важного и нужного детям.
Подробности акции можно узнать на сайте организации.
Благотворительная организация «Умка» с 2003 года оказывает помощь маленьким пациентам онкологических отделений больниц, детям-инвалидам и их семьям, воспитанникам коррекционных детских домов и школ-интернатов.
Одной из основных программ организации является систематическая помощь лекарственными средствами детям-инвалидам, в том числе онкологическим больным детям. Также «Умка» оказывает гуманитарную помощь своим подопечным (средства личной гигиены, медицинское питание и др.).
Кроме того, на постоянной основе организация проводит праздники и развивающие мастер-классы на отделениях больниц, в коррекционных школах и детских домах, а также мероприятия в культурных учреждениях и развлекательных центрах города.