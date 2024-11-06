Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

3 м/c,

с-з.

 763мм 96%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Рейтинги "Фонтанки"
Победная речь Трампа
Доброе дело В Петербурге проходит благотворительная акция «Доброе сердце» в пользу онкобольных детей и детей-инвалидов

В Петербурге проходит благотворительная акция «Доброе сердце» в пользу онкобольных детей и детей-инвалидов

688
1 комментарий

В Северной столице вновь проходит благотворительная акция «Доброе сердце». В этот раз собранные средства будут направлены на поддержку подопечных Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации помощи детям-инвалидам «Умка».

Напомним, акция «Доброе сердце» для нашего города стала уже славной традицией: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.

«Умка» участвует в акции уже пятый раз. По словам директора благотворительной организации Наталии Казейн, собранные с продажи акционного блюда средства будут направлены на приобретение лекарств, лечебного питания и много чего ещё важного и нужного детям.

Подробности акции можно узнать на сайте организации.

Благотворительная организация «Умка» с 2003 года оказывает помощь маленьким пациентам онкологических отделений больниц, детям-инвалидам и их семьям, воспитанникам коррекционных детских домов и школ-интернатов.

Одной из основных программ организации является систематическая помощь лекарственными средствами детям-инвалидам, в том числе онкологическим больным детям. Также «Умка» оказывает гуманитарную помощь своим подопечным (средства личной гигиены, медицинское питание и др.).

Кроме того, на постоянной основе организация проводит праздники и развивающие мастер-классы на отделениях больниц, в коррекционных школах и детских домах, а также мероприятия в культурных учреждениях и развлекательных центрах города.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Слава Святой Руси!!!!!!!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30