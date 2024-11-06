Прокуратура заинтересовалась задымлением в поезде, задержавшим электрички в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после задымления в поезде Витебского направления, которое выбило из графика электрички на Балтийском направлении. Железнодорожное движение восстановлено.

По предварительным данным надзорного ведомства, дымило в резервном вагоне электропоезда Санкт-Петербург — Новолисино на станции Александровская утром 6 ноября. В ОЖД сообщали, что из-за этого были задержаны восемь пригородных поездов. Сам состав следовал без пассажиров. Его сняли с рейса и направили в депо.

Транспортная прокуратура проверяет, как соблюдали права пассажиров и выполняли требования законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.