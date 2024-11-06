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Происшествия На Балтийском направлении опаздывают электрички. Их задержал дым

На Балтийском направлении опаздывают электрички. Их задержал дым

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1 комментарий

Задымление в пригородном поезде внесло коррективы в движение на Октябрьской железной дороге 6 ноября. Ждать приходится электрички Балтийского направления.

О затянувшемся ожидании поездов «Фонтанке» сообщил читатель. В восемь часов утра он вместе с другими пассажирами почти полчаса не мог сесть в нужную электричку.

«Стоим перед платформой Аэропорт. Объявили: „Нет путей приёма“», — уточнил он.

В ОЖД сообщили, что задержаны восемь пригородных поездов. Причина сбоя — задымление в третьем вагоне поезда № 7753 Санкт-Петербург — Новолисино на Витебском направлении. Он следовал резервным составом без пассажиров.

«Октябрьская железная дорога предпринимает все меры для сокращения опоздания поездов», — добавили в пресс-службе.

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Комментарии
2
Cashmare
7 минут
а внезапно подсунутая обычная электричка из соснового бора вместо ласточки из ломоносова - это кому дым в глаза попал? комтранс уже на новогодний корпоратив начал копить?
Zet
1 минута
а перед Александровской автомобилистам ещё и шлагбаум перекрыли на полчаса... электрички на 50 минут опаздывают...
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