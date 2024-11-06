На Балтийском направлении опаздывают электрички. Их задержал дым

Задымление в пригородном поезде внесло коррективы в движение на Октябрьской железной дороге 6 ноября. Ждать приходится электрички Балтийского направления.

О затянувшемся ожидании поездов «Фонтанке» сообщил читатель. В восемь часов утра он вместе с другими пассажирами почти полчаса не мог сесть в нужную электричку.

«Стоим перед платформой Аэропорт. Объявили: „Нет путей приёма“», — уточнил он.

В ОЖД сообщили, что задержаны восемь пригородных поездов. Причина сбоя — задымление в третьем вагоне поезда № 7753 Санкт-Петербург — Новолисино на Витебском направлении. Он следовал резервным составом без пассажиров.

«Октябрьская железная дорога предпринимает все меры для сокращения опоздания поездов», — добавили в пресс-службе.