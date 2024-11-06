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Власть Трамп хочет предложить пост в системе здравоохранения Кеннеди-младшему

Трамп хочет предложить пост в системе здравоохранения Кеннеди-младшему

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7 комментариев

Кандидат в президенты Дональд Трамп заявил о намерении предложить пост в системе здравоохранения США бывшему независимому кандидату в президенты Роберту Кеннеди — младшему. Об этом сообщает Associated Press 6 ноября.

Соответствующее заявление Трамп сделал на вечеринке в конференц-центре в Палм-Бич, где выступал перед своими сторонниками. В чем будет заключаться работа Кеннеди-младшего, он не уточнил.

В августе Роберт Кеннеди, который начал свою собственную президентскую кампанию как независимый кандидат, вышел из гонки и поддержал Трампа. 6 ноября он поздравил республиканца с победой на выборах, а также призвал «объединить страну». «Поздравляем Трампа с исторической победой», — написал он в соцсетях.

Кеннеди в последние годы и особенно во времена пандемии коронавируса стал одним из наиболее влиятельных деятелей антипрививочного движения. Он использовал своё имя и репутацию, чтобы привлекать внимание к якобы исходящей от вакцин опасности.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко тоже назвал его президентом.


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Комментарии
7
Отец Родной
44 минуты
А хитер.... Свои уши больше не хочет подставлять, мурзилку нанял)))
Йёхан
40 минут
Последнего Кеннеди хочет добить. Там же фармацевтическая вакциномафия его очень не любит.
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