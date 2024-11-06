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Происшествия За отравление тортом военных лётчиков в Армавире обещали 400 тысяч

За отравление тортом военных лётчиков в Армавире обещали 400 тысяч

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3 комментария

В Южный окружной военный суд направлено уголовное дело о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова, он обвиняется по статьям о теракте и госизмене. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, Семенов стал гражданином России в 2022 году, а в апреле следующего года его завербовал сотрудник спецслужб Украины. Ему поручили организовать убийство выпускников армавирского училища летчиков и обещали 400 тысяч рублей. Деньги, впрочем, он так и не получил. Прилетев в Армавир, злоумышленник добавил токсичное вещество кордиамин в спиртные напитки и торт и 20 октября 2023 года отправил с курьером в ресторан, где проходила встреча выпускников училища. Однако летчики проявили бдительность. Они не поняли, от кого посылка, и передали ее в правоохранительные органы. Экспертиза установила, что продукты отравлены.

«Фонтанка» писала, что летчики получили «подарок» в ресторане «Царская охота» 21 октября, где праздновали юбилей выпуска. 20-килограммовый торт с эмблемой училища разрезали, но есть не стали: подозрение мог вызвать лекарственный запах.

Курьера задержали в аэропорту Ставрополя и арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Семенов — уроженец Мелитополя, с 2015 года живет в России, его арестовали через несколько дней после инцидента.

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Отравление Армавир
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Комментарии
3
hedgehog_
42 минуты
идею с тортиком подсмотрели в men in black 3 палюбому
Гость
1 час
Оказанная услуга не стоит ничего! Не буду говорить о нравственной стороне, но откуда столько идиотов, которые верят, что им кто-то собирается ПОТОМ заплатить? Ладно недоросли 13-15 лет, но в 34 года......
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