МЧС: ночью в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

В Санкт-Петербурге ночью 6 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Предупреждение вечером во вторник разослал оперативный штаб МЧС северной столицы.

Со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС» служба сообщила, что ночью в городе местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Водителям и пешеходам необходимо соблюдать осторожность на дорогах или при переходе через проезжую часть.

Ранее ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал «Фонтанке» о погоде в городе на неделю вперед.