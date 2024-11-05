Обыск прошел в главном офисе Netflix в Европе

Главный офис стримингового гиганта Netflix в Амстердаме навестили нидерландские силовики — в помещениях прошел обыск, пишет 5 ноября BBC со ссылкой на судебные источники.

Как сообщает издание, офис в Амстердаме является штаб-квартирой компании для операций в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Пришли и в филиал Netflix в Париже. Обыски связывают с расследованием по обвинению в налоговом мошенничестве — компания якобы минимизировала свои налоги, декларируя оборот, полученный во Франции, в Нидерландах.

Netflix, в свою очередь, настаивает, что соблюдает налоговое законодательство везде, где работает. По данным информационного агентства AFP, в стране у компании около 10 миллионов подписчиков.

«Фонтанка» рассказывала, что Netflix подтвердил прекращение работы в России еще весной 2022 года. В конце марта того же года приложения Netflix были удалены из магазинов Google Play и App Store на устройствах пользователей из России.