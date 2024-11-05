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Происшествия Финские опоры ЛЭП подкосил не только аномальный ветер

Финские опоры ЛЭП подкосил не только аномальный ветер

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4 комментария

Финские энергетики провели расследование и выяснили, что впервые рухнувшие от ветра опоры ЛЭП на самом деле подготовила к этому коррозия, сообщает Yle со ссылкой на начальника диспетчерской компании Fingrid Арто Пахкина.

Как уточнил 5 ноября представитель компании, речь идет о виде коррозии, при которой металл разъедается прямо в грунте. Специалисты уже изучают другие опоры в этом районе, чтобы они не повторили печальную судьбу.

Как писала «Фонтанка», в минувшие выходные две опоры ЛЭП на 400 киловольт были обрушены штормом и упали на дорогу. По словам представителя компании Fingrid Арто Пахкина, это первый случай падения таких опор в истории Финляндии.

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Комментарии
4
Генрих Восьмой
4 минуты
Главное, чтобы наши были обработаны антикоррозийным составило!!!!!
Гость
20 минут
Нужно принимать ещё больше Тарасов!
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