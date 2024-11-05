«Приходится покупать новые полки под кубки»: юная чемпионка мира по шашкам из Петербурга рассказала, как обыграла игроков со всей планеты

Людмила Смирнова с тренером на чемпионате Европы по шашкам Источник: предоставлено Людмилой Смирновой







Шестнадцатилетняя Людмила Смирнова из Петербурга стала чемпионкой мира по шашкам. Девушка учится в колледже на юриста, а все свободное время посвящает любимому со школьной скамьи спорту — для ее медалей и кубков уже приходится покупать новые полки.

Заниматься шашками Людмила начала еще в 2017 году — в школьном кружке. «У моего первого тренера Жанны Саршаевой был гигантский кубок за победу на чемпионате мира. Он меня тогда подкупил. Сейчас мой тренер — ее брат, Мажит Саршаев», — рассказывает она. Тогда Людмила еще не знала, что сама получит заветный кубок, но занималась усердно — сначала при школе, затем — в Центре детского (юношеского) технического творчества «Охта».

Людмила видит в шашечных комбинациях «особенную красоту». «На шашечной доске настоящее сражение, где ты выбираешь стратегию, строишь план на много ходов, предугадываешь ответы соперника», — поделилась девушка. За Людмилу в Петербурге болеют друзья и одногруппники, а главными болельщиками остается ее семья. «Родители — самая большая эмоциональная поддержка моя. Стараются, чтобы я смогла поехать на турниры», — рассказала она.

В марте Людмила выиграла первенство России, в апреле — первенство Европы. «Уже приходится покупать новые полки под медали и кубки», — смеется она. К первенству мира девушка начала готовиться с сентября: много играла в интернете, подтягивала теорию и исправно посещала все тренировки. Сейчас Людмила в Турции — уже одержала победу в первенстве в быстрой программе, а до 11 ноября будет соревноваться в классической. В течение недели проводится всего по две партии в день — самая долгая партия Людмилы длилась четыре часа.