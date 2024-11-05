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Общество Спорт Шестнадцатилетняя Людмила Смирнова из Петербурга стала чемпионкой мира по шашкам

Шестнадцатилетняя Людмила Смирнова из Петербурга стала чемпионкой мира по шашкам

919
2 комментария

Шестнадцатилетняя Людмила Смирнова из Петербурга, воспитанница
Центра детского технического творчества «Охта», стала чемпионкой мира по шашкам. Об этом 5 ноября сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

Юная петербурженка стала абсолютной победительницей на чемпионате мира по шашкам в возрастной группе до 17 лет, который проходит в Турции с 1 по 11 ноября. В соревнованиях участвуют спортсмены из 17 стран.

Людмила — кандидат в мастера спорта и уже более 8 лет занимается в центре. Ее тренер — мастер спорта России, международный гроссмейстер, многократный чемпион России, Европы и мира среди юниоров Мажит Саршаев.

Хорт поздравил с победой и чемпионку, и тренера. Ранее Людмила Смирнова уже завоевывала «серебро» на Первенстве мира по шашкам.

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Людмила Смирнова Шашки Андрей Хорт Чемпионка мира
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Комментарии
2
михаил.ру
33 минуты
молодец!!!
aprahka
27 минут
Шашки наголо! Молодец девчонка!
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