Шестнадцатилетняя Людмила Смирнова из Петербурга стала чемпионкой мира по шашкам

Шестнадцатилетняя Людмила Смирнова из Петербурга, воспитанница
Центра детского технического творчества «Охта», стала чемпионкой мира по шашкам. Об этом 5 ноября сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.
Юная петербурженка стала абсолютной победительницей на чемпионате мира по шашкам в возрастной группе до 17 лет, который проходит в Турции с 1 по 11 ноября. В соревнованиях участвуют спортсмены из 17 стран.
Людмила — кандидат в мастера спорта и уже более 8 лет занимается в центре. Ее тренер — мастер спорта России, международный гроссмейстер, многократный чемпион России, Европы и мира среди юниоров Мажит Саршаев.
Хорт поздравил с победой и чемпионку, и тренера. Ранее Людмила Смирнова уже завоевывала «серебро» на Первенстве мира по шашкам.
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