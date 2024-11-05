Шестнадцатилетняя Людмила Смирнова из Петербурга стала чемпионкой мира по шашкам

Шестнадцатилетняя Людмила Смирнова из Петербурга, воспитанница

Центра детского технического творчества «Охта», стала чемпионкой мира по шашкам. Об этом 5 ноября сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

Юная петербурженка стала абсолютной победительницей на чемпионате мира по шашкам в возрастной группе до 17 лет, который проходит в Турции с 1 по 11 ноября. В соревнованиях участвуют спортсмены из 17 стран.

Людмила — кандидат в мастера спорта и уже более 8 лет занимается в центре. Ее тренер — мастер спорта России, международный гроссмейстер, многократный чемпион России, Европы и мира среди юниоров Мажит Саршаев.

Хорт поздравил с победой и чемпионку, и тренера. Ранее Людмила Смирнова уже завоевывала «серебро» на Первенстве мира по шашкам.