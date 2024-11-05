Ъ: Выбраны новые главы Коми и Еврейской автономной области

Еврейскую автономную область возглавит Ростислав Гольдштейн, утверждает «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента и еще одного собеседника в АП.
Как сообщает газета 5 ноября, Гольдштейн займет место ушедшего в отставку Владимира Уйбы — президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». Чиновник не чужой региону человек — в 1990-х и 2000-х годах работал в Коми: руководил несколькими предприятиями в Ухте, в начале века даже был избран депутатом Госсовета Коми по Ярегскому одномандатному округу, Работал заместителем председателя Госсовета.
Тем временем место самого Гольштейна в ЕАО, по данным тех же неизвестных инсайдеров в АП, займет Мария Костюк — заместитель секретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения «Единой России» в Еврейской автономной области. Гольштейн — секретарь этого регионального отделения.
«Фонтанка» рассказывала, что накануне стало известно об отставке еще двух глав регионов: губернатора Тамбовской области Максима Егорова и губернатора Ростовской области Василия Голубева.
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