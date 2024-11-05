Ъ: Выбраны новые главы Коми и Еврейской автономной области

Еврейскую автономную область возглавит Ростислав Гольдштейн, утверждает «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента и еще одного собеседника в АП.

Как сообщает газета 5 ноября, Гольдштейн займет место ушедшего в отставку Владимира Уйбы — президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». Чиновник не чужой региону человек — в 1990-х и 2000-х годах работал в Коми: руководил несколькими предприятиями в Ухте, в начале века даже был избран депутатом Госсовета Коми по Ярегскому одномандатному округу, Работал заместителем председателя Госсовета.