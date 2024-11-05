В США начались выборы президента. Избирательные участки открылись в 7 штатах

В семи штатах США открылись избирательные участки. Отдать голос за 47-го президента могут жители Коннектикута, Индианы, Кентукки, Мэна, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Вирджинии. Как сообщают 5 ноября РИА Новости, участки открылись в 6 утра по местному времени (14:00 мск).

Граждане США выбирают из двух кандидатов: экс-президента США Дональда Трампа от Республиканской партии и вице-президента Камалы Харрис от Демократической. Последние опросы показывают, что оба политика идут практически вровень.

На выборах досрочно проголосовали уже более 78 млн граждан Соединенных Штатов. Как распределились голоса — пока неизвестно.

Одновременно с этим проходят выборы в Конгресс. От расстановки сил в нем будет зависеть продвижение законодательных инициатив.