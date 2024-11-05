«Не справился с управлением». Последствия двух утренних ДТП с автобусами в Петербурге сняли на видео

Сразу два ДТП с участием лазурных автобусов произошло утром 5 ноября в двух районах Петербурга. Последствия аварий очевидцы показали в соцсетях.

Первое столкновение пассажирского транспорта 245 маршрута и легкового автомобиля случилось на Красногородской улице в Красном Селе. Судя по кадрам, белый автомобиль притормозил, выезжая с прилегающей территории, и автобус завершил об него поворот.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Питеравто», в момент ДТП автобус заезжал на кольцо, он ехал по главной дороге. В салоне не было пассажиров, обошлось без пострадавших. «Слегка левой стороной зацепил стоящий а/м», — говорится в сообщении.

Второе ДТП произошло на Оранжерейной улице в Пушкине. Судя по видео, автобус маршрута 186 на скорости врезался в припаркованный грузовик. Как сообщили в «Пассажиравтотрансе», водитель автобуса не справился с управлением. Пострадавших в результате ДТП нет.