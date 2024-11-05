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Бизнес Продавцы пожаловались в ФАС на маркетплейсы из-за автоакций

Продавцы пожаловались в ФАС на маркетплейсы из-за автоакций

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5 комментариев

Массовая практика маркетплейсов автоматически включать товары в категорию распродажи за счет продавцов вызвала недовольства. Инициатива может обернуться для селлеров убытками, в связи с чем ФАС просят обратить внимание на самодеятельность площадок. Об этом пишет «Коммерсантъ» 5 ноября.

Так, автоскидки могут достигать 50%, их устанавливают с целью разгрузки складов от товаров с низким спросом, не предупредив продавцов. Сейчас селлеры через общественников просят ФАС проверить площадки на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

С соответствующим вопросом член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников обратился к главе ведомства Максиму Шаскольскому. Согласно тексту письма, службу просят проверить площадки на предмет нарушения закона о защите конкуренции.

Отмечается, что речь может идти о таких маркетплейсах, как Ozon и Wildberries.

Ранее «Фонтанка» писала, что Ozon с 1 ноября отключил возможность постоплаты (оплаты при получении) для большинства товарных категорий.

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Комментарии
5
280896530
14 минут
Господа производители и импортеры всякой всячины, грешно жаловаться на собственную алчность и скудоумие. Вы сами, желая сэкономить на расходах в конечных продажах, можно сказать вскормили двух монополистов, шли им на уступки ради сиюминутных выгод, а теперь удивляетесь что когда они подросли, обнаглели, они стали вертеть вами как им хочется и поставили вас в неловкие позы... Вы вскормили этих зверей сами. Нечего стонать.
Ser_N0771
12 минут
конечно не спросив продавцов это плохо, на надо как-то стимулировать продавцов продавать быстрее, например, брать аренду "ячейки" после определенного срока хранения на складе...
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