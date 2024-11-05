Продавцы пожаловались в ФАС на маркетплейсы из-за автоакций

Массовая практика маркетплейсов автоматически включать товары в категорию распродажи за счет продавцов вызвала недовольства. Инициатива может обернуться для селлеров убытками, в связи с чем ФАС просят обратить внимание на самодеятельность площадок. Об этом пишет «Коммерсантъ» 5 ноября.
Так, автоскидки могут достигать 50%, их устанавливают с целью разгрузки складов от товаров с низким спросом, не предупредив продавцов. Сейчас селлеры через общественников просят ФАС проверить площадки на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
С соответствующим вопросом член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников обратился к главе ведомства Максиму Шаскольскому. Согласно тексту письма, службу просят проверить площадки на предмет нарушения закона о защите конкуренции.
Отмечается, что речь может идти о таких маркетплейсах, как Ozon и Wildberries.
Ранее «Фонтанка» писала, что Ozon с 1 ноября отключил возможность постоплаты (оплаты при получении) для большинства товарных категорий.
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