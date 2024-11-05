Выстрел курсанта Можайки в центре Петербурга попал на видео

Стрельба в центре Петербурга в исполнении курсанта Военно-космической академии имени Можайского попала на видео. «Фонтанка» публикует запись с камеры видеонаблюдения 5 ноября.

На кадрах видно, как молодой человек выходит из караоке-клуба на Садовой в окружении товарищей, попутно выясняя с кем-то отношения. По видимому, с охраной. Внезапно курсант достает пистолет и делает уверенный выстрел в воздух.

Как ранее писала «Фонтанка», после стрельбы посетитель вновь попытался пройти в заведение, но его не пустили. Вместо пения под фонограмму он поехал в отдел объясняться. В отношении молодого человека составлен протокол, нарушителя передали представителю Можайки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.