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Общество Выстрел курсанта Можайки в центре Петербурга попал на видео

Выстрел курсанта Можайки в центре Петербурга попал на видео

1 441
5 комментариев

Стрельба в центре Петербурга в исполнении курсанта Военно-космической академии имени Можайского попала на видео. «Фонтанка» публикует запись с камеры видеонаблюдения 5 ноября.

На кадрах видно, как молодой человек выходит из караоке-клуба на Садовой в окружении товарищей, попутно выясняя с кем-то отношения. По видимому, с охраной. Внезапно курсант достает пистолет и делает уверенный выстрел в воздух.

Как ранее писала «Фонтанка», после стрельбы посетитель вновь попытался пройти в заведение, но его не пустили. Вместо пения под фонограмму он поехал в отдел объясняться. В отношении молодого человека составлен протокол, нарушителя передали представителю Можайки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
7
Панкихой
10 минут
Это были учебные стркельбы. Пуля, преодолев за 14 минут более 5,5 тысячи километров, достигла камчатского полигона Кура и поразила цель.
Zet
6 минут
нажал на красную кнопку не вовремя...
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