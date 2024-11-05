Курсант Можайки выпустил пар, выстрелив в центре Петербурга

Уголовное дело о хулиганстве может быть возбуждено в отношении курсанта Военно-космической академии имени Можайского, пока на молодого человека оформили только административный протокол. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 ноября.
Накануне ночью в дежурную часть главка поступило сообщение о стрельбе на Садовой. Приехавший на место наряд задержал третьекурсника Можайки. Установлено, что 22-летний курсант повздорил с администрацией караоке-клуба The Stories, после чего вышел на улицу и выстрелил в воздух из своего травматического пистолета. Пьяный посетитель затем снова пытался проникнуть в заведение, но охрана его больше не пустила.
Молодого человека доставили в 78 отдел полиции, составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Оттуда его забрал представитель альма-матер. Пистолет пришлось оставить.
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