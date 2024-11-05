В Петербурге спасают мужчину после грибного ужина

Врачи Петербурга третий день сражаются за жизнь жителя Архангельска, который поужинал грибами и отравился. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 5 ноября.
По данным «Фонтанки», пациент с острым отравлением поступил в Боткинскую больницу 2 ноября. В тяжелом состоянии 62-летнего мужчину поместили в реанимацию. 4 ноября пострадавшего перевели в НИИ Джанелидзе. Его состоянии остается тяжелым.
Что за грибы ел мужчина и где он их приобрел, неизвестно. Обстоятельства устанавливаются.
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