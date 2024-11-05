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Происшествия В Петербурге спасают мужчину после грибного ужина

В Петербурге спасают мужчину после грибного ужина

10 473
8 комментариев

Врачи Петербурга третий день сражаются за жизнь жителя Архангельска, который поужинал грибами и отравился. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 5 ноября.

По данным «Фонтанки», пациент с острым отравлением поступил в Боткинскую больницу 2 ноября. В тяжелом состоянии 62-летнего мужчину поместили в реанимацию. 4 ноября пострадавшего перевели в НИИ Джанелидзе. Его состоянии остается тяжелым.

Что за грибы ел мужчина и где он их приобрел, неизвестно. Обстоятельства устанавливаются.

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Комментарии
8
Cashmare
1 час
ловите тещу, пока не релоцировалась в неизвестном направлении
280206998
1 час
Почему не в Архангельске сражаются?
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