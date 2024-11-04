«О-о-о… начинается». Сотрудница OZON получила травму головы после драки перед закрытыми дверьми ПВЗ

Закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга получила 25-летняя жительница Пушкинского района после конфликта с клиенткой маркетплейса. Восстанавливаться ее отправили домой.

Как стало известно «Фонтанке», конфликт девушки и покупательницы произошел примерно в 13:20 4 ноября возле пункта выдачи на Школьной улице в Шушарах. После драки девушка обратилась за медицинской помощью.

В полиции есть и ее заявление, и данные о диагнозе пациентки. Проводится проверка.

«Фонтанка» попыталась связаться с девушкой, чтобы выяснить, из-за чего же начался конфликт. Сотрудница OZON ответила фразой: «О-о-о… начинается», беседовать не захотела и не слишком вежливо прекратила разговор.

Ранее сообщалось, что конфликт начался из-за того, что клиентке пришлось ждать, когда сотрудница вернется на рабочее место после перерыва. Женщина таскала ее за волосы и повалила на асфальт, а девушка едва не ударила клиентку ногой в лицо.