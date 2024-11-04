Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

ясная погода, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

с-з.

 765мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Канье едет в Петербург?
Кому повысят пенсии
Экскаватор федерального масштаба
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «О-о-о… начинается». Сотрудница OZON получила травму головы после драки перед закрытыми дверьми ПВЗ

«О-о-о… начинается». Сотрудница OZON получила травму головы после драки перед закрытыми дверьми ПВЗ

5 273
18 комментариев

Закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга получила 25-летняя жительница Пушкинского района после конфликта с клиенткой маркетплейса. Восстанавливаться ее отправили домой.

Как стало известно «Фонтанке», конфликт девушки и покупательницы произошел примерно в 13:20 4 ноября возле пункта выдачи на Школьной улице в Шушарах. После драки девушка обратилась за медицинской помощью.

В полиции есть и ее заявление, и данные о диагнозе пациентки. Проводится проверка.

«Фонтанка» попыталась связаться с девушкой, чтобы выяснить, из-за чего же начался конфликт. Сотрудница OZON ответила фразой: «О-о-о… начинается», беседовать не захотела и не слишком вежливо прекратила разговор.

Ранее сообщалось, что конфликт начался из-за того, что клиентке пришлось ждать, когда сотрудница вернется на рабочее место после перерыва. Женщина таскала ее за волосы и повалила на асфальт, а девушка едва не ударила клиентку ногой в лицо.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY14
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
1 час
Как бы не нахамили, рукоприкладство недопустимо , жалуйся, пиши, звони, но мордобой это за гранью, а к девчонке нечего лезть вопросами и так видно, пусть корова ответит за побои
kolpankolpan
1 час
Сотрудница вокруг во всем права.На нее напали.Она защищалась.Что задержалась это не ваше дело.Это внутреннее дело ее компании.Так что срок хулиганке,а то повадились оскорблять персонал.То врачей то продавцов.Сейчас на выдаче сотрудника ответственного за материальные ценности.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00