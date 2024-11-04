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Происшествия Торопилась забрать заказ. Клиентка «Озона» набросилась на сотрудницу пункта выдачи, потому что ей пришлось ждать

Торопилась забрать заказ. Клиентка «Озона» набросилась на сотрудницу пункта выдачи, потому что ей пришлось ждать

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26 комментариев

После возвращения с перерыва сотрудница пункта выдачи «Озон» в Шушарах получила несколько оплеух от клиентки. Ее буквально затолкали в помещение.

Видеозапись 4 ноября была опубликована в группе Шушар в Telegram (увидеть его можно в телеграм-канале Фонтанка SPB Online). Сообщается, что женщина была недовольна тем, что ей пришлось ждать открытия пункта на Школьной улице. На кадрах видно, как клиентка толкнула девушку в стену, а затем повалила на асфальт. Когда сотрудница все же открыла дверь и попыталась не пустить за собой нападавшую, та буквально впихнула ее внутрь.

В «Озоне» уже отреагировали. «Агрессия в любой форме для нас недопустима. Мы выходим на связь с владельцем пункта выдачи и сотрудницей, чтобы прояснить детали инцидента и по необходимости оказать помощь», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе маркетплейса.

Известно, что девушка написала заявление в полицию, это было около 11 часов утра. В ГУ МВД региона сообщили, что пострадавшей 25 лет, пока что в полицию из медучреждений телефонограмма о состоянии девушки не поступала.

В группе Шушар сообщается, что сотрудница «Озона» была вынуждена обратиться в больницу за медицинской помощью.

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Комментарии
27
281809934
14 минут
Уверен, дума без огня не бывает. Может сотрудница отошла надолго без объявления на двери, может огрызаться стала на замечание. Но и люди агрессивнее стали. Это, увы, факт.
Ilya812
50 минут
А все потому что ни в Озоне, ни в ВБ нигде не указаны перерывы по регламенту. Понятно, что работнику они нужны, но тогда укажите технологические и обеденные перерывы на вывеске перед входом, соблюдайте их и таких эксцессов не будет.
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