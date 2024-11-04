Торопилась забрать заказ. Клиентка «Озона» набросилась на сотрудницу пункта выдачи, потому что ей пришлось ждать

После возвращения с перерыва сотрудница пункта выдачи «Озон» в Шушарах получила несколько оплеух от клиентки. Ее буквально затолкали в помещение.

Видеозапись 4 ноября была опубликована в группе Шушар в Telegram (увидеть его можно в телеграм-канале Фонтанка SPB Online). Сообщается, что женщина была недовольна тем, что ей пришлось ждать открытия пункта на Школьной улице. На кадрах видно, как клиентка толкнула девушку в стену, а затем повалила на асфальт. Когда сотрудница все же открыла дверь и попыталась не пустить за собой нападавшую, та буквально впихнула ее внутрь.

В «Озоне» уже отреагировали. «Агрессия в любой форме для нас недопустима. Мы выходим на связь с владельцем пункта выдачи и сотрудницей, чтобы прояснить детали инцидента и по необходимости оказать помощь», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе маркетплейса.

Известно, что девушка написала заявление в полицию, это было около 11 часов утра. В ГУ МВД региона сообщили, что пострадавшей 25 лет, пока что в полицию из медучреждений телефонограмма о состоянии девушки не поступала.

В группе Шушар сообщается, что сотрудница «Озона» была вынуждена обратиться в больницу за медицинской помощью.