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Происшествия Аварийно севший Superjet проверяют технические службы. Пассажиров и багаж тоже досматривают

Аварийно севший Superjet проверяют технические службы. Пассажиров и багаж тоже досматривают

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1 комментарий

Следов и запаха дыма не обнаружили сотрудники технических служб авиакомпании «Россия». Но самолет пока никуда не полетит.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании, технические службы выясняют, что привело к срабатыванию датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Пассажиры, которым не удалось с первого раза попасть в Уфу, дополнительно досматриваются, как и их багаж. Резервный самолет заберет их после девяти часов вечера.

Борт сел в Пулково в 18.39. Причиной послужило срабатывание сигнализации. Командиру пришлось разворачивать самолет и нарезать круги для выработки топлива.

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Комментарии
1
Гость
7 минут
"Командиру пришлось разворачивать самолет и нарезать круги для выработки топлива." Если есть угроза пожара, садиться нужно немедленно, не дожидаясь, пока горючее сгорит тем или иным способом. Хотя ... это же Superjet!
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