Аварийно севший Superjet проверяют технические службы. Пассажиров и багаж тоже досматривают

Следов и запаха дыма не обнаружили сотрудники технических служб авиакомпании «Россия». Но самолет пока никуда не полетит.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании, технические службы выясняют, что привело к срабатыванию датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Пассажиры, которым не удалось с первого раза попасть в Уфу, дополнительно досматриваются, как и их багаж. Резервный самолет заберет их после девяти часов вечера.

Борт сел в Пулково в 18.39. Причиной послужило срабатывание сигнализации. Командиру пришлось разворачивать самолет и нарезать круги для выработки топлива.