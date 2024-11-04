Аварийно севший Superjet проверяют технические службы. Пассажиров и багаж тоже досматривают

Следов и запаха дыма не обнаружили сотрудники технических служб авиакомпании «Россия». Но самолет пока никуда не полетит.
Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании, технические службы выясняют, что привело к срабатыванию датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Пассажиры, которым не удалось с первого раза попасть в Уфу, дополнительно досматриваются, как и их багаж. Резервный самолет заберет их после девяти часов вечера.
Борт сел в Пулково в 18.39. Причиной послужило срабатывание сигнализации. Командиру пришлось разворачивать самолет и нарезать круги для выработки топлива.
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