В Пулково аварийно сел Superjet. Возвращаться пришлось из-за пожарной сигнализации

Самолет авиакомпании «Россия» не смог улететь из Петербурга в Уфу из-за срабатывания сигнализации. Пришлось сделать несколько кругов и приземляться в Пулково.

По данным «Фонтанки», рейс благополучно вылетел из Петербурга, но почти сразу после начала полета в багажном отсеке сработала сигнализация. Командир корабля был вынужден разворачиваться и возвращать самолет на землю. Он сделал несколько кругов для выработки топлива и благополучно приземлился.