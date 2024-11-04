В Пулково аварийно сел Superjet. Возвращаться пришлось из-за пожарной сигнализации

Самолет авиакомпании «Россия» не смог улететь из Петербурга в Уфу из-за срабатывания сигнализации. Пришлось сделать несколько кругов и приземляться в Пулково.
По данным «Фонтанки», рейс благополучно вылетел из Петербурга, но почти сразу после начала полета в багажном отсеке сработала сигнализация. Командир корабля был вынужден разворачиваться и возвращать самолет на землю. Он сделал несколько кругов для выработки топлива и благополучно приземлился.
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, проводится проверка «исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров».
Никаких следов возгорания на данный момент не обнаружено. Вероятнее всего, срабатывание сигнализации было ложным.
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