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Общество Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

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20 комментариев

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с главой министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом 4 ноября журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — заявил Песков представителям СМИ (цитата по ТАСС).

На встрече присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков, добавляет «Коммерсантъ».

РИА Новости отмечает, что в ходе встречи Владимир Путин передал приветствие Ким Чен Ыну.

Напомним, что переговоры глав МИД России и Северной Кореи стартовали в Москве 1 ноября. «До победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — заявила глава северокорейского МИД в ходе публичной части.

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КНДР Владимир Путин Переговоры МИД
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Комментарии
21
TigerOld
1 час
а можно масло попросить заодно ?
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
У этих тоже зачем-то содержат министра иностранных дел? ))
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