Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с главой министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом 4 ноября журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — заявил Песков представителям СМИ (цитата по ТАСС ).

На встрече присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков, добавляет «Коммерсантъ» .

Напомним, что переговоры глав МИД России и Северной Кореи стартовали в Москве 1 ноября. «До победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — заявила глава северокорейского МИД в ходе публичной части.