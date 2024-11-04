Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

с-з.

 764мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Канье едет в Петербург?
Кому повысят пенсии
Экскаватор федерального масштаба
Рейтинги "Фонтанки"
Город Общество Петербург переменил палитру на оттенки серого. Уверенное солнце не растопило ледяного спокойствия

Петербург переменил палитру на оттенки серого. Уверенное солнце не растопило ледяного спокойствия

1 383
Написать комментарий

Солнечный выходной день, несмотря на ощутимый холодок, дал возможность горожанам неспешно пройтись по любимому городу и прочувствовать наступление зимы. Замерли ветви в Летнем саду, повисли в воздухе крики чаек.

1 из 10

После мокрого снега накануне, не пощадившего куртки и обувь прохожих, а также самокаты, погода дала оценить приглушенные светлые петербургские краски. И хотя листва уже покинула кроны деревьев под натиском сильных ветров, Петербург не расстается с цветами осени — в солнечную погоду в ее холодной бледности светятся миражами здания в историческом центре — бледно-желтые, пыльно-красные, зеленоватые, голубые.

Уже в первый рабочий день капельку укороченной недели вновь будет сыро и промозгло — так говорят синоптики. Но, возможно, крепиться придется не до лета, а всего лишь до среды: там обещают уже +6, а к выходным — и до всех +9. Не курорт, но тоже приятно. Правда, не без дождей, но мы же в Петербурге.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Погода в Петербурге
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
Новости компаний
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00