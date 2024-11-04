Петербург переменил палитру на оттенки серого. Уверенное солнце не растопило ледяного спокойствия

Солнечный выходной день, несмотря на ощутимый холодок, дал возможность горожанам неспешно пройтись по любимому городу и прочувствовать наступление зимы. Замерли ветви в Летнем саду, повисли в воздухе крики чаек.

1 из 10 Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

После мокрого снега накануне, не пощадившего куртки и обувь прохожих, а также самокаты, погода дала оценить приглушенные светлые петербургские краски. И хотя листва уже покинула кроны деревьев под натиском сильных ветров, Петербург не расстается с цветами осени — в солнечную погоду в ее холодной бледности светятся миражами здания в историческом центре — бледно-желтые, пыльно-красные, зеленоватые, голубые.

Уже в первый рабочий день капельку укороченной недели вновь будет сыро и промозгло — так говорят синоптики. Но, возможно, крепиться придется не до лета, а всего лишь до среды: там обещают уже +6, а к выходным — и до всех +9. Не курорт, но тоже приятно. Правда, не без дождей, но мы же в Петербурге.