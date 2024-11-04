Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Усманова

«По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых А.Б. Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств», — цитирует издание документ.

Решение принято в соответствии с пунктом уголовно-процессуального кодекса Германии, предполагающего прекращение дела с согласия суда и подозреваемого. Алишер Усманов уже дал согласие в письменном виде. Кроме того, по словам адвокатов, он принял решение о добровольном благотворительном взносе.

«В его отношении сохраняется презумпция невиновности», — подчеркивают адвокаты Усманова. Он выполнил взятые на себя обязательства и отказался от дальнейшего юридического преследования сотрудников прокуратуры, которые, по мнению Усманова, злоупотребили полномочиями. Кроме того, он отказался от иска к Генпрокуратуре Германии и федеральной земле Гессен «о возмещении колоссального ущерба, причиненного неправомерным расследованием».

Об обысках в рамках расследования дела в отношении Усманова немецкая прокуратура сообщила в ноябре 2022 года. Они проводились в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене и были связаны с попыткой найти доказательства по делу об отмывании денег. Кроме того, бизнесмена подозревали в неуплате налогов. Осенью 2022 года СМИ сообщали о серии обысков в домах самого Усманова. Позднее немецкий суд признал незаконными обыски по одному из дел.