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Общество Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Усманова

Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Усманова

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1 комментарий

Генеральная прокуратура немецкого Франкфурта-на-Майне прекратила расследование, которое проводилось в отношении Алишера Усманова. Оно проводилось по подозрению в отмывании денег. О прекращении 4 ноября сообщает РБК со ссылкой на адвокатов Усманова.

«По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых А.Б. Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств», — цитирует издание документ.

Решение принято в соответствии с пунктом уголовно-процессуального кодекса Германии, предполагающего прекращение дела с согласия суда и подозреваемого. Алишер Усманов уже дал согласие в письменном виде. Кроме того, по словам адвокатов, он принял решение о добровольном благотворительном взносе.

«В его отношении сохраняется презумпция невиновности», — подчеркивают адвокаты Усманова. Он выполнил взятые на себя обязательства и отказался от дальнейшего юридического преследования сотрудников прокуратуры, которые, по мнению Усманова, злоупотребили полномочиями. Кроме того, он отказался от иска к Генпрокуратуре Германии и федеральной земле Гессен «о возмещении колоссального ущерба, причиненного неправомерным расследованием».

Об обысках в рамках расследования дела в отношении Усманова немецкая прокуратура сообщила в ноябре 2022 года. Они проводились в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене и были связаны с попыткой найти доказательства по делу об отмывании денег. Кроме того, бизнесмена подозревали в неуплате налогов. Осенью 2022 года СМИ сообщали о серии обысков в домах самого Усманова. Позднее немецкий суд признал незаконными обыски по одному из дел.

Адвокаты Усманова, в свою очередь, заявляли, что с 2014 года бизнесмен платит налоги в России. В соответствии с соглашением, позволяющим избежать двойного налогообложения, он не обязан был выплачивать подоходный налог в Германии.

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Комментарии
1
Цепной пёс кровавого прижима
27 минут
Самая мякотка в том, что в первой инстанции прокурор в обоснование незаконности доходов и имущества Усманова ссылался на... фильмы Навального! Но это только нашим светлоликим хомячкам фильмы Навального заходят, а немецкий суд сказал: - Ты чего мне тычешь роликами из интернета? Ты мне доказательства давай.
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