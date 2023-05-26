Следствие ограничилось ютюбом. Суд в Германии признал незаконными обыски по одному из дел Усманова

Ряд обысков на немецких виллах и в квартире у Алишера Усманова, связанных с подозрением в отмывании денег, признаны судом в Германии незаконными. При этом изъятое вряд ли к нему вернется.
Как пишет Der Spiegel 26 мая, незаконными признаны несколько обысков, которые прошли осенью прошлого года. Рассмотрение касалось дела об отмывании денег. Окружной суд Франкфурта установил, что в основе дела отчеты с данными из банков, якобы указывающие на подозрительные операции. Но почему вообще его подозревали в отмывании, обвинение оказалось слишком общим — аргументы следствия в основном были взяты из роликов на YouTube Алексея Навального. Других доказательств ненадлежащей деловой практики представлено не было.
Обыски проходили в виллах на озере Тегернзе. Среди прочего было изъято порядка 30 полотен. «Упомянутые картины, так же, как и другие арт-объекты, не принадлежат Алишеру Усманову, как и сами дома и яхта. Они являются собственностью дискреционных трастов, в отношении которых господин Усманов не имеет ни контроля, ни бенефициарного участия», — заявляла после обысков пресс-служба Усманова.
Кому бы ни принадлежали картины, пока что они остаются у следствия. Кроме отмывания денег Усманова в Германии обвиняют в уклонении от уплаты налогов и нарушении санкций.