Следствие ограничилось ютюбом. Суд в Германии признал незаконными обыски по одному из дел Усманова

Ряд обысков на немецких виллах и в квартире у Алишера Усманова, связанных с подозрением в отмывании денег, признаны судом в Германии незаконными. При этом изъятое вряд ли к нему вернется.

Как пишет Der Spiegel 26 мая, незаконными признаны несколько обысков, которые прошли осенью прошлого года. Рассмотрение касалось дела об отмывании денег. Окружной суд Франкфурта установил, что в основе дела отчеты с данными из банков, якобы указывающие на подозрительные операции. Но почему вообще его подозревали в отмывании, обвинение оказалось слишком общим — аргументы следствия в основном были взяты из роликов на YouTube Алексея Навального. Других доказательств ненадлежащей деловой практики представлено не было.