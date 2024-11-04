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Общество Израиль проинформировал ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

Израиль проинформировал ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

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Председатель Генассамблеи ООН Филемон Янг получил информацию от Израиля о прекращении сотрудничества страны с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом 4 ноября сообщил представитель Израиля в ООН Дэнни Данон, передает РИА Новости.

«БАПОР в Газе контролируется ХАМАС», — заявил Данон, отметив, что Израиль продолжит сотрудничать с гуманитарными организациями, но не с этой.

Кнессет (парламент) Израиля одобрил проекты законов о запрете деятельности БАПОР в Израиле и на контролируемых страной территориях в понедельник.

О том, что БАПОР причастен к атаке ХАМАС на страну 7 октября 2023 года, Израиль заявлял ранее. Однако доказательства, по данным ООН, предоставлены не были. Глава БАПОР считает, что решение Израиля противоречит уставу ООН и может привести к дополнительным страданиям для палестинцев.

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Израиль Палестина Сектор Газа ООН
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