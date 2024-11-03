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Город За год в секторе Газа погибло более 43,3 тысячи мирных жителей

За год в секторе Газа погибло более 43,3 тысячи мирных жителей

843
9 комментариев

С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибло более 43,3 тысячи мирных жителей и около 102 105 тысяч человек получили ранения. Такие данные 3 ноября приводит издание The Guardian со ссылкой на минздрав анклава.

По данным министерства, только за последние 24 часа 27 палестинцев погибли и 86 получили ранения. Тела тысячи погибших могут находиться под завалами.

Армия Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на нападение боевиков «Хамаса»: тогда члены группировки похитили и увезли в анклав 253 заложника, часть из которых позже освободили в ходе переговоров.

В ООН подсчитали: в ходе бомбардировок Израиля в секторе Газа было разрушено более 163 тысяч зданий — две трети всех довоенных построек. Расчистка этого мусора, оцениваемого в 42 миллиона тонн, может занять до 14 лет.

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Сектор Газа Израиль ХАМАС Палестина
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Комментарии
9
Эд Хэммет
42 минуты
Продолжаем распространять пропаганду т.н. Минздрава ХАМАСа? А как проверить достоверность этих цифр? И как отделить боевиков от мирных жителей?
282437267
14 минут
такие же мирные как и зюпатриоты.
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