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Происшествия В Ленобласти пенсионер выстрелил в незваного гостя, пришедшего отключать коммуникации за неуплату

В Ленобласти пенсионер выстрелил в незваного гостя, пришедшего отключать коммуникации за неуплату

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49 комментариев

Пожилой житель СНТ «Сарженка» Всеволожского района Ленобласти с оружием в руках защищал свет и воду в своем доме. За это в отношении 64-летнего мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 3 ноября.

В субботу в дом мужчины заявился 54-летний специалист, который пришел отключать коммуникации за неуплату. Перспектива жить без благ цивилизации не понравилась нашему герою, и он решил спугнуть незваного гостя, выстрелив в его сторону из оружия. «Гость» не пострадал, однако обратился в полицию.

Полицейские опросили пожилого стрелка, но не задержали. Из-за плохого самочувствия мужчину передали врачам. Отмечается, что он страдает сахарным диабетом.

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает петербургская полиция.

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Комментарии
49
VKuser174198221
1 час
Коммуналку подняли на 10-11 процентов , а пенсию проиндексировали на семь с копейками….. с чего платить? Про рост цен на еду на 15-20 процентов вообще молчу….. Думаю, такие случаи участятся….
Slava_Rossii2
2 часа
Как мог некий специалист без разрешения владельца проникнуть в его дом или на его участок и чего-то там отключать?
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