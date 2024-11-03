В Ленобласти пенсионер выстрелил в незваного гостя, пришедшего отключать коммуникации за неуплату

Пожилой житель СНТ «Сарженка» Всеволожского района Ленобласти с оружием в руках защищал свет и воду в своем доме. За это в отношении 64-летнего мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 3 ноября.

В субботу в дом мужчины заявился 54-летний специалист, который пришел отключать коммуникации за неуплату. Перспектива жить без благ цивилизации не понравилась нашему герою, и он решил спугнуть незваного гостя, выстрелив в его сторону из оружия. «Гость» не пострадал, однако обратился в полицию.

Полицейские опросили пожилого стрелка, но не задержали. Из-за плохого самочувствия мужчину передали врачам. Отмечается, что он страдает сахарным диабетом.

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает петербургская полиция.