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Происшествия При атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область погиб мужчина. Еще четверо ранены при обстреле

При атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область погиб мужчина. Еще четверо ранены при обстреле

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5 комментариев

При атаке украинского БПЛА на Белгородскую область 3 ноября погиб мирный житель хутора Киселев Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства. «От полученных тяжелых травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — поделился чиновник.

Кроме того, при обстреле ВСУ пострадало еще четверо местных жителей. Так, две женщины и мужчина получили осколочные раны конечностей. Пострадавших доставили в Белгородскую городскую больницу. Еще одну пострадавшую женщину с осколочными ранениями лица и травмой головы отправили на скорой в областную клинику.

Также Гладков доложил о повреждениях инфраструктуры при атаке ВСУ. «В поселке в двух МКД повреждено остекление в 7 квартирах, в 5 частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки. Кроме того, повреждены 21 автомобиль и 3 объекта торговли», — сообщил губернатор Белгородской области.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что массированной атаке за прошедшие сутки подверглась также Ростовская область. По сведениям главы региона Василия Голубева, силами ПВО было сбито 16 БПЛА. Губернатор обозначил локации, где были уничтожены дроны: Новошахтинск, Каменск и Усть-Донецкий район. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

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Вячеслав Гладков Белгородская область БПЛА Обстрел ВСУ
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Комментарии
5
Klaustrofobik
2 часа
Путин так и не приехал за три месяца в Курскую область.
VKuser174198221
1 час
Мы знаем кто « принял решение»!
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