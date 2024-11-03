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Общество Экс-министра Тувы отправили за решетку на девять лет за убийство жены по неосторожности

Экс-министра Тувы отправили за решетку на девять лет за убийство жены по неосторожности

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Суд в Кызыле приговорил бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола к девяти годам колонии строгого режима. Бывшего чиновника признали виновным в убийстве жены по неосторожности, сообщает 2 ноября ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Преступление Тыт-оола квалифицировали по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, в сентябре 2021 года бывший министр сельского хозяйства Тувы «нанес многочисленные удары своей супруге по телу и голове» из-за ревности.

Тогда же вместе с телом жены в квартире в столице Тувы нашли раненым самого Тыт-оола. Состояние мужчины было тяжелым, какое-то время он пролежал в реанимации.

Юрий Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики Тувы с 2015 по 2016 годы. В 2019 году его осудили за мошенничество во время работы на должности министра. Он получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

В июле 2020 года Верховный суд Тувы рассмотрел его жалобу и снял с него обвинение по одному эпизоду мошенничества, а по второму убрал отягчающий признак в виде совершения преступления группой лиц, снизив наказание до 2 лет и 8 месяцев.

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Юрий Тыт-оол Убийство жены Приговор Республика Тува
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