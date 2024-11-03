«Друг говорит только правду»: МИД Турции назвал главное условие для мира на Украине

«Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем. Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — сказал Фидан ( цитата по «Коммерсантъ»).

Он также добавил, что ни одна из сторон не хочет остаться в проигрыше, а Турция продолжает искать точки соприкосновения между ними. Фидан ожидает, что усталость обеих сторон от конфликта может привести к изменению ситуации в 2025 году.