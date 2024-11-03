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Политика «Друг говорит только правду»: МИД Турции назвал главное условие для мира на Украине

«Друг говорит только правду»: МИД Турции назвал главное условие для мира на Украине

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25 комментариев

Сохранение территориальной целостности Украины является главным условием справедливого разрешения российско-украинского конфликта. Об этом 3 ноября заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Hurriyet.

Глава МИД отметил, что Турция поддерживает «особые отношения с обеими сторонами и не отказывается выслушивать их».

«Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем. Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — сказал Фидан (цитата по «Коммерсантъ»).

Он также добавил, что ни одна из сторон не хочет остаться в проигрыше, а Турция продолжает искать точки соприкосновения между ними. Фидан ожидает, что усталость обеих сторон от конфликта может привести к изменению ситуации в 2025 году.

Между тем в интервью всё той же газете Hurriyet глава МИД России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу того, что Анкара продолжает сотрудничать с Киевом в военно-технической сфере. Российский министр иностранных дел увидел в этом «двойные стандарты».

Позиция Турции касательно территориальной целостности Украины озвучивается регулярно — особенно часто упоминается Крым. Недавние высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «необходимости возвращения Крыма в состав Украины в соответствии с требованием международного права» прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, заявивший, что мнения РФ и Турции по этому вопросу расходятся.

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Хакан Фидан Сергей Лавров МИД Турция Конфликт на Украине
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Комментарии
25
Слава России!
1 час
это ж что опять? очередная лыжная палка по самую рукоятку в реZиновую?
Митя Антонов
1 час
Опять нож в спину! Опять партнеры об-ма-ну-ли, ки-ну-ли!
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